Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 91. yıl dönümü mesajı - Son Dakika
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Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 91. yıl dönümü mesajı

Niğde Valisi Cahit Çelik, Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 91. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

03.02.2025 16:49
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Niğde Valisi Cahit Çelik, Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 91. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelik, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 91. yılını kutlamanın mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Milli mücadele döneminde Atatürk'ün Niğdelileri övdüğünü aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Niğdeliler ülkemizin düşman işgalinden kurtulması için Ulukışla–Pozantı hattında Fransızlara karşı mücadele veren kahraman askerlerimize erzak ve lojistik desteği sağlamış. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Milli zaferin kazanılmasında en büyük dayanaklarımızdan birisiydi Niğdeliler. Niğdelileri her zaman sevmişimdir' sözüyle andığı ve ilimizi ziyaretiyle şereflendirdiği 5 Şubat Niğdeliler için her zaman onur günü olmuştur. Bizlere düşen en önemli görev, atalarımızdan emanet aldığımız bu güzel cennet vatanımızı geçmişte olduğu gibi bugün de muhafaza ve müdafaa etmektir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 91. yıl dönümü mesajı - Son Dakika

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