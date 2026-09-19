Atatürk’ün Ordu’ya gelişinin 102'nci yılı kutlandı - Son Dakika
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Atatürk’ün Ordu’ya gelişinin 102'nci yılı kutlandı

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Atatürk’ün Ordu’ya gelişinin 102\'nci yılı kutlandı
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 102'nci yılı dolayısıyla İlkadım Anıtı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, "102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü büyük bir sevgi ve coşkuyla karşılayan bu şehir, bugün de Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkan güçlü bir kent olmayı sürdürüyor" dedi.

(ORDU) - Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 102'nci yılı dolayısıyla İlkadım Anıtı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, "102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü büyük bir sevgi ve coşkuyla karşılayan bu şehir, bugün de Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkan güçlü bir kent olmayı sürdürüyor" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 102'nci yıl dönümü için tören düzenlendi. Atatürk'ün kente gelişinde karaya ilk ayak bastığı yer olan İlkadım Anıtı önünde düzenlenen törene YENİ Parti Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordu Barosu Başkanı Av. Sibel Torun, Altınordu Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Başkan Tepe, kent protokolü, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaymakam Ertaş ve Başkan Tepe'nin anıt önüne çelenk bırakmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Tepe, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, şu ifadelere yer verdi:

"BİZE DÜŞEN ÇAĞDAŞLAŞMA HEDEFLERİNİ GELECEĞE TAŞIMAKTIR"

"Takvimler 19 Eylül 1924'ü gösterdiğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı olarak Ordu'ya geldi. Ordulular da Gazi Mustafa Kemal'i yalnızca bir Cumhurbaşkanı olarak değil; bağımsızlık mücadelesinin önderi, millet iradesinin temsilcisi ve yeni Türkiye'nin kurucusu olarak büyük bir coşkuyla karşıladı. Bu karşılaşmanın anlamını bugün, aradan geçen 102 yılın ardından çok daha güçlü biçimde hissediyoruz. Bugün bizlere düşen, Cumhuriyet'in kuruluşunda ortaya konulan büyük iradeyi anlamak; bağımsızlık, milli egemenlik ve çağdaşlaşma hedeflerini geleceğe taşımaktır. Altınordu Belediyesi olarak bizler de şehrimizin tarihine, kültürüne ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmayı; çocuklarımız ve gençlerimiz için daha güçlü bir gelecek kurma sorumluluğunun ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz.

"SPOR KÜLTÜRÜNÜ GELECEĞE TAŞIMAK İÇİN GAYRETLİ ÇALIŞMANIN İÇERİSİNDEYİZ"

Bugün burada, 19 Eylül 1924'te yaşanan o tarihi buluşmayı bir kez daha hatırlarken; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e duyduğumuz minneti de ifade ediyoruz. Atamız, Ordu'yu teşrifleri sırasında sporcu gençlerin davetini kırmayarak, bugün Ordusporumuzun da temelini oluşturan Ordu İdmanyurdu Spor Kulübü'nü ziyaret etmiş, 'idmanın bedeni olduğu kadar fikri olmasına dikkati celbederim' sözleri kayıtlara geçmiştir. Atamızın Cumhurbaşkanı sıfatıyla ziyaret ettiği ilk kulüp olma özelliği gösteren İdmanyurdu, 60'lı yılların sonunda Orduspor'a dönüşmüştür. Altınordu Belediyesi olarak Ordusporumuzun efsane otobüsünü müzeye çevirerek Atamızın ziyaretiyle ayrı bir anlam kazanan Ordu'da spor kültürünü ve mirasını geleceğe taşımak için gayretli bir çalışmanın içerisindeyiz. 102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü büyük bir sevgi ve coşkuyla karşılayan bu şehir, bugün de Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkan güçlü bir kent olmayı sürdürüyor. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Milli Mücadele'nin bütün kahramanlarını; vatanımızın bağımsızlığı için canını ortaya koyan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. 19 Eylül'ün tarihi anlamı, Cumhuriyet sonsuza kadar yaşayacak mirası olsun. Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 102'nci yıl dönümü kutlu olsun. Hep aramızdasın, hep bizimlesin Atam."

Kaymakam Ertaş ise Atatürk'ün Ordu'ya yaptığı ziyarete ilişkin bilgi verdi. Tören, 19 Eylül Ortaokulu öğrencilerinin şiir okuması ve halk oyunları gösterileriyle devam etti.

Kaynak: ANKA
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