 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Atatürk'ün Osmaniye'ye Gelişinin 99. Yıl Dönümü Törenlerle Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Atatürk'ün Osmaniye'ye Gelişinin 99. Yıl Dönümü Törenlerle Kutlandı

Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 99. yıl dönümü törenlerle kutlandı. Tren garındaki tören, Atatürk'ün fotoğrafını taşıyan yöresel kıyafetli öğrencilerin Vali Erdinç Yılmaz tarafından karşılanmasıyla başladı. Karşılamanın ardından izci grubunun taşıdığı Türk bayrağı, Vali Yılmaz'a teslim edildi. Halk oyunları gösterisi ve Osmaniye Belediyesi mehteran takımının konserinin ardından protokol üyeleriyle vatandaşlar, Garnizon Komutanlığı bandosu eşliğinde Devlet Bahçeli Meydanı'na yürüdü. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Anıt şeref defterini imzalayan Vali Yılmaz, yaptığı konuşmada, esareti kabul etmeyen, bağımsızlığından vazgeçmeyen, düşmana asla boyun eğmeyen Türk milletinin varoluş mücadelesine önderlik ederek çıktığı yolda Atatürk'ün, Osmaniye'ye teşrifleriyle onurlandırmasının 99. yılını büyük bir coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Atatürk\'ün Osmaniye\'ye Gelişinin 99. Yıl Dönümü Törenlerle Kutlandı
16.01.2024 - 12:12,
Abone Ol

Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 99. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Tren garındaki tören, Atatürk'ün fotoğrafını taşıyan yöresel kıyafetli öğrencilerin Vali Erdinç Yılmaz tarafından karşılanmasıyla başladı.

Karşılamanın ardından izci grubunun taşıdığı Türk bayrağı, Vali Yılmaz'a teslim edildi.

Halk oyunları gösterisi ve Osmaniye Belediyesi mehteran takımının konserinin ardından protokol üyeleriyle vatandaşlar, Garnizon Komutanlığı bandosu eşliğinde Devlet Bahçeli Meydanı'na yürüdü.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Anıt şeref defterini imzalayan Vali Yılmaz, yaptığı konuşmada, esareti kabul etmeyen, bağımsızlığından vazgeçmeyen, düşmana asla boyun eğmeyen Türk milletinin varoluş mücadelesine önderlik ederek çıktığı yolda Atatürk'ün, Osmaniye'ye teşrifleriyle onurlandırmasının 99. yılını büyük bir coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Mustafa Kemal Atatürk, Erdinç Yılmaz, Osmaniye, Kültür, Kültür Sanat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk'ün Osmaniye'ye Gelişinin 99. Yıl Dönümü Törenlerle Kutlandı - Son Dakika


12:25
Motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için karar verildi: 27 bin TL para cezası Motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için karar verildi: 27 bin TL para cezası
12:00
Estetik yaptıran Gökhan Özen, yeni imajıyla hiç beğenilmedi Estetik yaptıran Gökhan Özen, yeni imajıyla hiç beğenilmedi
11:53
9 kişinin öldüğü kazada yaralananların anlattıkları kan dondurdu: Şoför o kadar kötü kullandı ki araçtan inmek istedim 9 kişinin öldüğü kazada yaralananların anlattıkları kan dondurdu: Şoför o kadar kötü kullandı ki araçtan inmek istedim
11:52
Roma, Jose Mourinho'nun görevine son verdi Roma, Jose Mourinho'nun görevine son verdi
11:44
MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatının görüntülerini paylaştı MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatının görüntülerini paylaştı
11:36
27 yıllık hasret 13 dakikada son buldu! Esra Erol'da anne ve kızın kavuşma anı herkesi ağlattı 27 yıllık hasret 13 dakikada son buldu! Esra Erol'da anne ve kızın kavuşma anı herkesi ağlattı
11:34
Dursun Özbek muhabirin sorusunun cevabı için Ali Koç'u işaret etti: Bizim kıblemiz belli Dursun Özbek muhabirin sorusunun cevabı için Ali Koç'u işaret etti: Bizim kıblemiz belli
11:33
Konya'da yüzlerce yıllık gelenek şölene döndü! Şivlilik Çocuk Bayramı'nda çocuklar eğlenceye doydu Konya'da yüzlerce yıllık gelenek şölene döndü! Şivlilik Çocuk Bayramı'nda çocuklar eğlenceye doydu

Son Dakika
12:25 Motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için karar verildi: 27 bin TL para cezası
11:33 Konya'da yüzlerce yıllık gelenek şölene döndü! Şivlilik Çocuk Bayramı'nda çocuklar eğlenceye doydu
12:00 Estetik yaptıran Gökhan Özen, yeni imajıyla hiç beğenilmedi
11:52 Roma, Jose Mourinho'nun görevine son verdi
11:53 9 kişinin öldüğü kazada yaralananların anlattıkları kan dondurdu: Şoför o kadar kötü kullandı ki araçtan inmek istedim
11:44 MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatının görüntülerini paylaştı
11:36 27 yıllık hasret 13 dakikada son buldu! Esra Erol'da anne ve kızın kavuşma anı herkesi ağlattı
11:34 Dursun Özbek muhabirin sorusunun cevabı için Ali Koç'u işaret etti: Bizim kıblemiz belli
11:22 Dolar/TL 30,1020 seviyesinden işlem görüyor
11:10 Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 12:58:38. #1.13#
SON DAKİKA: Atatürk'ün Osmaniye'ye Gelişinin 99. Yıl Dönümü Törenlerle Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement