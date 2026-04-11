Atatürk'ün Seferihisar'a Gelişinin 92. Yılı Törenle Kutlandı

11.04.2026 20:54  Güncelleme: 22:24
Seferihisar'da, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 11 Nisan 1934'teki gelişinin 92. yıl dönümü, düzenlenen çelenk töreni ile anıldı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Atatürk'ün tarihteki önemine ve halka olan bağlılığına vurgu yaptı.

(İZMİR) - Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Seferihisar'a gelişinin 92. yıl dönümü, ilçede düzenlenen çelenk töreniyle kutlandı.

İlçe protokolünün katılımıyla gerçekleştirilen tören, Seferihisar Belediye Bandosu eşliğinde yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, günün anlam ve önemine dikkat çekti. Başkan Yetişkin konuşmasında, bugün sadece tarihi bir olayı anmadıklarını, aynı zamanda bir milletin kaderini değiştiren büyük bir liderin bu topraklarda bıraktığı izi hatırladıklarını vurguladı.

11 Nisan 1934'te Atatürk'ün Seferihisar'a gelişinin önemine değinen Yetişkin, o günlerde Atatürk'ün halkla buluştuğunu, Cumhuriyet'in kazanımlarını anlattığını ve çağdaşlaşma yolunda önemli mesajlar verdiğini ifade etti.

"Atatürk'ün gelişi yalnızca bir ziyaret değildi, bir iz bırakmaktı" diyen Yetişkin, büyük önderin bu ülkeyi sadece savaş meydanlarında değil, milletin kalbinde kazandığını dile getirdi. Atatürk'ün Seferihisar'da halkla iç içe olduğunu belirten Yetişkin, onun bir komşu gibi selam verdiğini, bir baba gibi çocuklara yaklaştığını ve her zaman halkının yanında olduğunu hissettirdiğini söyledi."

Konuşmasında Atatürk'ün eğitim yönüne de vurgu yapan Yetişkin, harf devriminin ilk yıllarında dahi halkın ayağına giderek öğretmeyi seçtiğini, bu yönüyle onun yalnızca bir komutan değil aynı zamanda bir başöğretmen olduğunu ifade etti.

Atatürk'e duyulan sevginin her geçen gün arttığını belirten Yetişkin, bu sevginin bir lidere duyulan hayranlığın ötesinde, bir milletin yeniden ayağa kalkma iradesine olan bağlılığı temsil ettiğini söyledi.

Konuşmasını, "Atatürk bu milletin vicdanıdır, aklıdır, yoludur. Bugün bize düşen görev; birbirimize inanmak, ülkemize sahip çıkmak ve onun mirasını korumaktır" sözleriyle tamamlayan Yetişkin, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını saygı, minnet ve özlemle andı.

Program, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından sona erdi.

Kaynak: ANKA

