Atatürk'ün Sivas'a Gelişi 107. Yıldönümü Kutlandı - Son Dakika
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Atatürk'ün Sivas'a Gelişi 107. Yıldönümü Kutlandı

Atatürk\'ün Sivas\'a Gelişi 107. Yıldönümü Kutlandı
27.06.2026 13:07
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Sivas'ta Atatürk'ün gelişinin 107. yılı için tören düzenlendi. Vali Şimşek'in mesajı dikkat çekti.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'a gelişinin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Sivas'a ve Cumhuriyet'e İlk Adım Anıtı önünde düzenlenen törene, Vali Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Zeynel Abidin Alptekin, Belediye Başkanı Adem Uzun, il protokolü, askeri erkan ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Valilik, Tugay Komutanlığı ve belediye çelenklerinin sunumunun ardından Milli Mücadele'nin kahramanları anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Ardından şeref defterine yazdıklarını okuyan Vali Şimşek, şunları kaydetti:

"Aziz Atatürk, milletimizin istiklal umutlarının zayıfladığı, vatan topraklarının işgal altında ve geleceğimizin belirsiz olduğu bir dönemde Anadolu'nun bağrına doğru başlattığınız kutlu yolculukta Milli Mücadele'nin en emin şehri olarak seçtiğiniz Sivas'a teşriflerinizin 107. yıl dönümünü büyük bir gurur, heyecan ve minnetle yad ediyoruz. Bazı şehirler vardır ki tarihin seyrini değiştirir, coğrafyanın sessiz bir tanığı olmaktan çıkıp bir milletin kaderinin yeniden yazan asil bir kahramana dönüşür. Sivas işte bu anlamda yalnızca bir coğrafya değil, Türk milletinin bağımsızlık destanının nakşedildiği, Cumhuriyetimizin filizlendiği mukaddes bir duraktır. İşgal altındaki yurdumuzu hüviyete kavuşturmak adına yaktığınız bağımsızlık meşalesi milletimizin makus talihini değiştirmiş, bu tarihi ve kutlu yürüyüşün en hayati kararlarına Sivas ev sahipliği yapmıştır."

Tören, halk oyunları gösterisi ile sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Atatürk'ün Sivas'a Gelişi 107. Yıldönümü Kutlandı - Son Dakika

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