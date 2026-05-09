Atatürk'ün Toprağı Tekirdağ'a Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Atatürk'ün Toprağı Tekirdağ'a Ulaştı

Atatürk\'ün Toprağı Tekirdağ\'a Ulaştı
09.05.2026 15:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk'ün Selanik'teki evinden alınan toprak, bisikletçilerle Tekirdağ'a getirildi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'teki doğduğu evden, 19 Mayıs'ta Samsun'a ulaştırılmak üzere alınan toprak, Tekirdağ'a ulaştı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu (KARDEF) tarafından düzenlenen organizasyon kapsamında, Atatürk'ün Selanik'teki evinden alınarak Rodop Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği (ROBİS) üyesi bisikletçiler tarafından İpsala Sınır Kapısı'na getirilen toprak, Malkara'ya ulaştırıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Edirne Temsilcisi Utku Zorlutuna, İpsala'dan devraldıkları "Ata toprağı"nı, Tekirdağ Temsilcisi Yavuz Limon'a teslim etti.

Malkara'dan yola çıkan bisikletçiler il merkezine ulaştı.

Grup Gençlik Merkezi önünde İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Şube Müdürü Arzu Yiğit ve Süleymanpaşa İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Mutlu tarafından karşılandı.

Tekirdağ Temsilcisi Yavuz Limon, gazetecilere yaptığı açıklamada, bisikletçilerin çok anlamlı bir etkinlik için pedal çevirdiklerini söyledi.

İstanbul sınırına kadar toprağı taşıyacaklarını aktaran Limon, bu anlamlı etkinliğin içinde olmanın kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Yiğit de sporcuların çok güzel bir faaliyette bulunduğunu belirterek katılan bisikletçileri tebrik etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk'ün Toprağı Tekirdağ'a Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilecik’te bir kişinin boynundan 542 gram tiroit kitlesi çıkarıldı Bilecik'te bir kişinin boynundan 542 gram tiroit kitlesi çıkarıldı
UEFA’dan Fenerbahçe’ye ceza Rakam öyle böyle değil UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza! Rakam öyle böyle değil
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
Urfa’da muhtarlık savaşı katliama döndü, 3 kişi öldü Urfa'da muhtarlık savaşı katliama döndü, 3 kişi öldü
Seçim ateşini yaktı Aziz Yıldırım’dan derneklere ve taraftarlara çağrı Seçim ateşini yaktı! Aziz Yıldırım'dan derneklere ve taraftarlara çağrı
Rapçi Çakal imajını değiştirdi, gören tanıyamadı Rapçi Çakal imajını değiştirdi, gören tanıyamadı

14:55
Cesedi yakılan Kübra’ya veda Baba cenazede bir kişinin daha adını verdi
Cesedi yakılan Kübra'ya veda! Baba cenazede bir kişinin daha adını verdi
14:21
Çorum’da hamile kadın mantar zehirlenmesinden öldü
Çorum'da hamile kadın mantar zehirlenmesinden öldü
14:12
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu
13:53
Sadettin Saran’dan canlı yayında tartışma yaratan hareket
Sadettin Saran'dan canlı yayında tartışma yaratan hareket
13:24
Ev sahibi, tartıştığı kiracısını av tüfeği ile vurdu
Ev sahibi, tartıştığı kiracısını av tüfeği ile vurdu
12:20
Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye’de çöl tozu etkili olacak
Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de çöl tozu etkili olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 15:17:21. #7.12#
SON DAKİKA: Atatürk'ün Toprağı Tekirdağ'a Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.