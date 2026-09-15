Atatürk\'ün Trabzon\'a gelişinin 102. yıl dönümü kutlandı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon'a gelişinin 102. yıl dönümü törenle kutlandı.

15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen törende, Vali Tahir Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Trabzon 17. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Burak Yılmaz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, Atatürk'ün Trabzon'a ilk gelişinin 102. yılını kutlamanın onurunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün üç kez geldiği kentte vasiyetini Atatürk Köşkü'nde yazdığına işaret eden Genç, Kurtuluş Savaşı sonrasında Atatürk'ün yurt ziyaretleri kapsamında Anadolu'da geldiği ilk iller arasında Trabzon'un yer aldığını belirtti.

Genç, Trabzon'un, Kurtuluş Savaşı sırasında gösterilen kahramanlıklarla öne çıkan bir şehir olduğunu ifade ederek, "Bu nedenledir ki ecdadımızın Kurtuluş Savaşı'nda yaptığı o feragat ve fedakarlıklar Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından takdir edilmiş ve 15 Şubat 1924'te Trabzon'umuz İstiklal Madalyası ile taltif edilmiştir." dedi.

Öğrencilerin günün anlam ve önemini belirten şiirler okuduğu program, Büyükşehir Belediyesi bando takımının konseri ile sona erdi.

Törene, Yeni Parti Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Sahil Güvenlik Binbaşı Aytaç Bayırlı, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, kamu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.