Atatürk'ün Vefatının 86. Yıl Dönümünde Anma Videosu Yayınlandı

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(ANKARA)-Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yıl dönümü dolayısıyla bir video paylaştı. Akın, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sadece bizlerin değil tüm mazlum milletlerin lideriydi" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğa uğurlanışının 86. yılında sosyal medya hesabından Aylin Aslım'ın seslendirdiği "Senin Gibi" şarkısıyla hazırlanan kliple anma videosu yayınladı.

Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sadece bizlerin değil tüm mazlum milletlerin lideriydi. Bu topraklarda kurduğu Cumhuriyet, birliğin, beraberliğin, bilimin, çağdaşlığın ve aydınlık yarınlarımızın en büyük teminatıdır. Bu miras bizlere emanet. O'nu çok özlüyoruz" açıklamasında bulundu