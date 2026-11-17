Atatürk Üniversitesi Hınıs'ta tarım, hayvancılık ve turizm sorunlarını değerlendirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Atatürk Üniversitesi öncülüğünde Hınıs'ta çalıştay düzenlendi; ilçenin tarım, hayvancılık, turizm, sağlık, ticaret ve kültürel konuları ele alındı. Çalıştayda potansiyeller ve planlanan çalışmalar akademik açıdan değerlendirildi, milletvekili, rektör, kaymakam ve muhtarlar katıldı.
Atatürk Üniversitesi öncülüğünde "Erzurum'un Temel İhtiyaç/Sorunlarının Tespiti ve Çözüm Önerileri Projesi Destek Programı" kapsamında Hınıs'ta çalıştay düzenlendi.
Hınıs Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen çalıştayda, ilçenin tarım, hayvancılık, turizm, sağlık, ticaret ve kültürel konular üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.
İlçenin mevcut potansiyellerinin de ele alındığı çalıştayda, hayata geçirilmesi planlanan çalışmaların akademik açıdan değerlendirilmeleri yapıldı.
Programa, AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Hınıs Kaymakamı Fatih Gülnar, akademisyenler, belediye temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar katıldı.
Kaynak: AA
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