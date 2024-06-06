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Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 85 mezunları Erzincan'da buluştu

ERZİNCAN - Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 1985 yılı mezunları Erzincan'da toplandı.

Nörolog Dr. Mehmet Yavuz'un ev sahipliğinde Erzincan'da 40 yıl sonra bir araya gelen 85 mezunları anıları yeniden hatırlayıp gönüllerince eğlendiler.

Dr. Mehmet Yavuz'un memleketi Erzincan'ın İliç ilçesine bağlı Sularbaşı mahallesinde otantik köy ziyareti yapan doktorlar geleneksel keşkek ikramının ardından halay çekip eski günleri andılar.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen 30 hekim, iki gün boyunca Erzincan'ın turistik yerlerini gezdi. Dr. Mehmet Yavuz'a teşekkür eden katılımcılar Erzincan'ın ve İliç'in doğa harikası güzelliklerine hayran kaldıklarını belirttiler.

Etkinliğe Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, İliç Belediye Başkanı Mehmet Elçi ve çevre köylerin muhtarları da katıldı.

Hemen her branşta bulunan doktorlar program sonunda mahalle sakinlerini muayene ederek tavsiyelerde bulundular.