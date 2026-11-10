Atatürk, vefatının 88. yılında Selanik'te doğduğu evde 09.05'te törenle anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Atatürk, vefatının 88. yılında Selanik'te doğduğu evde 09.05'te törenle anıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Atatürk, vefatının 88. yılında Selanik\'te doğduğu evde 09.05\'te törenle anıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Atatürk, vefatının 88. yılında Selanik'te doğduğu evde, Selanik Başkonsolosluğunca düzenlenen törenle anıldı. Tören 09.05'te 2 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başladı; ardından Atatürk Evi ziyarete açıldı ve yüzlerce kişi kuyruk oluşturdu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında, Yunanistan'ın Selanik kentinde dünyaya geldiği evde törenle anıldı.

Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğunca düzenlenen anma törenine, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen çok sayıda kişi yoğun ilgi gösterdi.

Atatürk Evi'nin bahçesi katılımcılarla dolarken evin çevresinde de yüzlerce kişi töreni takip etmek üzere bir araya geldi.

Atatürk'ün vefat ettiği saat olan 09.05'te başlayan törende 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Türkiye'nin Selanik Başkonsolosu Erdem Kutlu, törende yaptığı konuşmada, Atatürk'ün doğduğu evde vatandaşlarla bir araya gelmenin kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından gelen vatandaşların Atatürk Evi'ne yoğun ilgi gösterdiğini belirten Kutlu, bu ilginin Cumhuriyet'in geleceğine duyduğu güveni pekiştirdiğini ifade etti.

Kutlu, "Atamızın bize emanet ettiği çağdaş, demokratik, laik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet yaşayacağından bir kez daha emin olarak büyük mutluluk duyuyorum." dedi.

Atatürk'ün vefatının 88. yılında doğduğu şehirde anılmasının önemine işaret eden Kutlu, "Biliyoruz ki o, her Türk evladı için ölümsüzdür." ifadesini kullandı.

Kutlu, Selanik'te bir araya gelen vatandaşların vatan sevgisi, bağımsızlık, ulusal birlik ve çağdaşlaşma ideallerini paylaştığını belirterek Atatürk'ün çocuklara, gençlere ve kadınlara verdiği önemin bugün de yaşatıldığını vurguladı.

Başkonsolos Kutlu'nun konuşmasının ardından Türkiye'den gelen öğrenciler, Atatürk'ün anısına şiirler okudu.

Anma töreninin ardından Atatürk'ün doğduğu ev ziyarete açıldı. Selanik'e gelen yüzlerce vatandaş, Atatürk Evi'ni ziyaret etmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Kaynak: AA
Mustafa Kemal AtatürkKültür SanatSelanikGüncelTörenSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’dan kaçanların yeni gözdesi: Bursa’nın Bodrum’u olarak anılıyor İstanbul'dan kaçanların yeni gözdesi: Bursa'nın Bodrum'u olarak anılıyor
Bakan Gürlek’ten Yeni Partili Özer’e: Milletvekili olmasaydın evin aranacaktı Bakan Gürlek'ten Yeni Partili Özer'e: Milletvekili olmasaydın evin aranacaktı
İşe gidiyorum dedi, başka ülkede 21 yaş küçük kadınla evlendi İşe gidiyorum dedi, başka ülkede 21 yaş küçük kadınla evlendi
Taner Tolga Tarlacı’nın ölüm haberinde şaşırtan iddia Taner Tolga Tarlacı'nın ölüm haberinde şaşırtan iddia
Milyonlara müjde 45 meslek grubuna 5 yıl erken emeklilik Milyonlara müjde! 45 meslek grubuna 5 yıl erken emeklilik
Real Madrid’in zemin teknolojisi ağızları açık bıraktı Real Madrid'in zemin teknolojisi ağızları açık bıraktı
11:58
Ata’ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
Ata'ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
11:56
Riva’da duygu dolu anlar Milliler Atatürk’ü andı
Riva'da duygu dolu anlar! Milliler Atatürk'ü andı
11:20
Atatürk Anıtı’na çelenk bırakan Cemil Tugay’ı yuhaladılar
Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Cemil Tugay'ı yuhaladılar
11:09
Fenerbahçe’de yaprak dökümü Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor
10:59
Mustafa Sarıgül’ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
10:34
SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 12:07:24. #.0.2#
SON DAKİKA: Atatürk, vefatının 88. yılında Selanik'te doğduğu evde 09.05'te törenle anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android