Atatürk, vefatının 88. yılında Selanik\'te doğduğu evde 09.05\'te törenle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında, Yunanistan'ın Selanik kentinde dünyaya geldiği evde törenle anıldı.

Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğunca düzenlenen anma törenine, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen çok sayıda kişi yoğun ilgi gösterdi.

Atatürk Evi'nin bahçesi katılımcılarla dolarken evin çevresinde de yüzlerce kişi töreni takip etmek üzere bir araya geldi.

Atatürk'ün vefat ettiği saat olan 09.05'te başlayan törende 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Türkiye'nin Selanik Başkonsolosu Erdem Kutlu, törende yaptığı konuşmada, Atatürk'ün doğduğu evde vatandaşlarla bir araya gelmenin kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından gelen vatandaşların Atatürk Evi'ne yoğun ilgi gösterdiğini belirten Kutlu, bu ilginin Cumhuriyet'in geleceğine duyduğu güveni pekiştirdiğini ifade etti.

Kutlu, "Atamızın bize emanet ettiği çağdaş, demokratik, laik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet yaşayacağından bir kez daha emin olarak büyük mutluluk duyuyorum." dedi.

Atatürk'ün vefatının 88. yılında doğduğu şehirde anılmasının önemine işaret eden Kutlu, "Biliyoruz ki o, her Türk evladı için ölümsüzdür." ifadesini kullandı.

Kutlu, Selanik'te bir araya gelen vatandaşların vatan sevgisi, bağımsızlık, ulusal birlik ve çağdaşlaşma ideallerini paylaştığını belirterek Atatürk'ün çocuklara, gençlere ve kadınlara verdiği önemin bugün de yaşatıldığını vurguladı.

Başkonsolos Kutlu'nun konuşmasının ardından Türkiye'den gelen öğrenciler, Atatürk'ün anısına şiirler okudu.

Anma töreninin ardından Atatürk'ün doğduğu ev ziyarete açıldı. Selanik'e gelen yüzlerce vatandaş, Atatürk Evi'ni ziyaret etmek için uzun kuyruklar oluşturdu.