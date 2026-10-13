Ateş Serbest-2026'da 104 silah sergilendi, hedefler tam isabetle imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ateş gücünün sergilendiği "Ateş Serbest-2026" tatbikatında hedefler, aralarında milli imkanlarla üretilen sistem ve silahların da bulunduğu envanterdeki unsurlarla tam isabetle vurularak imha edildi.

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki General Nahit Şenoğlu Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde düzenlenen "Ateş Serbest-2026" tatbikatının Seçkin Gözlemci Günü, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kerim Veliyev, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Jassim Bin Ali Al Attiyah ve Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

TSK'nın ateş gücünü göstererek caydırıcılık sağlamayı, envanterindeki silahların hedefteki etkisini göstermeyi ve kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonunu geliştirmeyi amaçlayan müşterek tatbikatta, kuvvet komutanlıkları ve Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli katıldı.

104 silah ve sistem alanda sergilendi

F-16 savaş uçaklarının yanı sıra ATAK taarruz helikopterleri ile çok sayıda silah ve silah sisteminin bulunduğu tatbikat, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki General Nahit Şenoğlu Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde yapıldı.

Tatbikat kapsamında yerli ve milli imkanlarla üretilen, ayrıca TSK'nın kullanımına sunulan 104 silah ve sistem alanda sergilendi.

Ateş Serbest tatbikatında, TOLGA yakın hava sisteminin kullanılması, uçangöz ile sisleme ve KBRN temizleme, AKINCI ve TB-2'nin çeşitli mühimmatları kullanılarak atışları, CH-47 Chinook ile komandoların indirilmesi gibi 53 farklı faaliyet tatbikat kapsamında bu yıl ilk defa yapıldı.

Hedefler başarıyla imha edildi

Tatbikatta düşmanın stratejik varlıklarına taarruz kapsamında, TB-2 TİHA Kemankeş mühimmatı ile atış yapılarak hedefler vuruldu. Fırtına ve Boran obüsleriyle, havan atışlarıyla da belirlenen hedefler imha edildi.

Geçit açma harekatı kapsamında yapay zeka destekli 4 Uçangöz sistemi ile otonom olarak sisleme yapılarak gizlenme sağlandı.

ATAK helikopteri geri bölge harekatı dolayısıyla dronları imha etti. AKINCI ise farklı yüksekliklerden TEBER ve TOLUN gibi farklı mühimmatlarla art arda atışlar yaparak belirlenen hedefleri vurdu.

Tatbikatta kamikaze mini İHA sistemleri ile hedefe taarruz da yapıldı.

Yerli keskin nişancı tüfekleri önemli rol oynadı

Birçok harekatta etkin olarak kullanılan yerli üretim piyade tüfekleriyle atışların gerçekleştirildiği tatbikatta, keskin nişancı timleri de hedefleri vurdu.

Keskin nişancıların 600 metre ve 1 kilometre mesafedeki küçük hedeflere yaptıkları isabetli atışlar, protokol üyelerince beğeniyle takip edildi. Atışlarda yerli üretim KNT-76, Bora-12 ve KN-12 keskin nişancı tüfekleri de kullanıldı.

CH-47 Chinook helikopterleri ile motosikletli komando birlikleri belirlenen hedeflere indirilerek paramotor timleri ile bir araya geldi.

Motosikletli timler emniyetli bölgeye "sıyrılma" yaparak dronlara bağlı hedefleri vurdu. Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 2 F-16 savaş uçağı ise yerdeki birliklere yakın hava desteği sağlarken, keşif uçuşu da gerçekleştirdi.

TOLGA, GÖKBERK, ALKA ve EJDERHA gibi sistemlerle dron tehditleri imha edildi.

TB-2 ve AKINCI'nın selamlama uçuşunun ardından atlı unsurlar tarafından BORAN obüslerine mühimmat ikmali yapıldı.

Bakan Güler'in, tatbikatta başarı gösteren personele hediye vermesinin hemen ardından Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaparak alandan geçti. Tatbikat bu faaliyetin ardından sona erdi.