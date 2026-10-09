Ateş Serbest-2026'da obüs ve keskin nişancı atışlarıyla hedefler tam isabetle vuruldu - Son Dakika
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Ateş Serbest-2026'da obüs ve keskin nişancı atışlarıyla hedefler tam isabetle vuruldu

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Ateş Serbest-2026\'da obüs ve keskin nişancı atışlarıyla hedefler tam isabetle vuruldu
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TSK'nın Ateş Serbest-2026 faaliyeti, Ankara Polatlı'daki atış ve tatbikat bölgesinde 1 Eylül'de başladı. Faaliyette keskin nişancı timleri, Boran ve Panter obüsleri hedefleri tam isabetle vurdu; tank atışları ve PALEM ile yaralı tahliyesi yapıldı, Seçkin Gözlemci Günü 15 Ekim'de.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ateş gücünün sergilendiği "Ateş Serbest-2026" faaliyetinde hedefler, aralarında milli imkanlarla üretilen yeni nesil silah sistemlerinin de bulunduğu unsurlar vasıtasıyla tam isabetle vurularak imha edildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı unsurlarınca Ankara'nın Polatlı ilçesindeki General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde düzenlenen "Ateş Serbest-2026" faaliyeti 1 Eylül'de başladı.

Faaliyet kapsamında Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın mensupları, Seçkin Gözlemci Günü öncesi General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde ağırlandı.

Devam eden "Ateş Serbest-2026" kapsamında ilk olarak keskin nişancı timleri, belirlenen hedefleri vurdu.

Keskin nişancıların 600 metre ve 1 kilometre mesafedeki küçük cam hedeflere yaptıkları isabetli atışlarda yerli üretim KNT-76, Bora-12, KN-12 ve KSR-50 keskin nişancı tüfekleri de kullanıldı.

"Tek atış, tek vuruş" sloganıyla yapılan keskin nişancı atışları sonrasında Boran ve Panter obüsleri belirlenen hedefleri "hedefte zaman" anlayışıyla tam isabetle vurdu.

Panter ve Boran obüsleri

Yerli ve milli imkanlarla ASFAT tarafından geliştirilen Panter Obüsü, 2025'te 8×8 taktik tekerlekli araca entegre edilerek, TSK'nın ateş gücü ve hareket kabiliyetine önemli katkı sağladı.

155 milimetre çapındaki Panter Obüsü, 5 kişilik mürettebatıyla 40 kilometreye etkili atış gerçekleştirebiliyor ve iki dakika gibi kısa bir sürede mevzi değiştirebiliyor.

Terörle mücadele harekatlarında ve zorlu arazi koşullarında görev yapan 105 milimetre havadan taşınabilir hafif çekili obüs Boran, 2022'de envantere girdi.

Modern topçu sistemleri ile donatılan Boran, kendi konumunu ve yönünü bulabilen, 360 derece atış yapabilen, 1 dakika gibi kısa sürede mevzilenebilen ve dakikada 6-8 atım icra edebilen "Görerek Atış Sistemi" ile gece şartlarında da görerek atış ve yakın emniyet görevleri icra edebilen modern çekili obüs olarak ön plana çıkıyor.

PALEM insansız kara aracı

Faaliyet kapsamında ayrıca tank atışları ve ardından, tanktan yaralı personel tahliyesi de gerçekleştirildi.

Yaralının tanktan tahliyesi için Tekatron firması tarafından geliştirilen yerli PALEM insansız kara aracı kullanıldı.

Keşif ve lojistik görevlerinin yanı sıra entegre Aselsan SARP DUAL Uzaktan Komutalı Silah Sistemi ve Roketsan Karaok Kule altyapısı ile donatılan PALEM, ateş gücünü elektro-optik, termal kameralar ve entegre sistemlerin sunduğu hassas hedef tespiti ve güdüm teknolojileriyle birleştirerek sahada yüksek hassasiyetli bir caydırıcılık oluşturuyor.

Balistik koruması ve yüksek torklu elektrikli tahrik sistemiyle asimetrik tehditlerin hakim olduğu muharebe sahasındaki değişim hızına kusursuz şekilde ayak uydurabilen araç, 3 tonluk muharebe ağırlığına sahip.

Yüzde 60 dik eğim tırmanma, 1 metrelik hendek geçişi ve 40 santimetrelik dik engel aşma yeteneklerinin yanı sıra gelişmiş gözetleme sistemleri bulunan PALEM, değişen görev ihtiyaçlarına göre hızla şekillenebilen modüler yapıya sahip.

PALEM, 1 tonluk yük taşıma kapasitesi ve 8 sis havanıyla desteklenen savunma sistemleri sayesinde hibrit ve dinamik harp ortamında taktik üstünlüğü tamamen dost unsurlara kazandıran yeni nesil bir güç çarpanı olarak öne çıkıyor.

TSK'nın ateş gücünü göstererek caydırıcılık sağlamayı, envanterindeki silahların hedefteki etkisini göstermeyi ve kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonunu geliştirmeyi amaçlayan "Ateş Serbest-2026"nın Seçkin Gözlemci Günü 15 Ekim'de gerçekleştirilecek ve faaliyet 22 Ekim'de tamamlanacak.

Kaynak: AA
TeknolojiPolatlıAnkaraGüncelTSKSon Dakika

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