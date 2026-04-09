Ateşkes Haberiyle Piyasalarda Rüzgar Tersine Döndü

Memiş, piyasalara gelen ateşkes haberiyle birlikte rüzgarın tersine döndüğünü ifade etti. Petrol fiyatlarında ve dolar endeksinde sert düşüşler yaşanırken, petrol karşısında altın, gümüş, euro ve borsalarda yükselişler gözlemlendi. Uluslararası piyasalarda ons altın 4.850 dolar, gram altın TL fiyatı 7.030 seviyesine kadar yükseldi ve öğle saatlerinde 6.920 seviyesinde işlemler gerçekleşti. Şu an ons altın 4.800 dolar seviyesinde bulunuyor.

Memiş, önümüzdeki 15 günün çok kritik olduğunu belirterek, bu süreçte anlaşmayı manipüle etmek için farklı haber akışları ve gelişmeler yaşanabileceğini söyledi. Piyasaların 15 gün içinde dalgalı seyirde işlem görmesini beklediğini, ancak orta ve uzun vadeli yükseliş beklentisini koruduğunu vurguladı. Altın tarafında 6.500-7.000 lira aralığını alım fırsatı olarak gördüğünü, 7.000-8.000 lira aralığında dalgalanma beklediğini ve ana trendin 10.000 lira seviyesi olduğunu belirtti. Uluslararası piyasalarda ons altının kalıcı barışla 4.900 dolar üzerinde kapanması gerektiğini, yukarı yönlü potansiyelin sürdüğünü ve yıl sonuna kadar yükseliş beklentisini koruduğunu ekledi.

Borsa İstanbul'un 13.600 puana kadar yükseldiğini, euro-dolar paritesinin 1.17 seviyesine çıktığını ifade eden Memiş, petrol fiyatlarında sert düşüşe dikkat çekti. Brent petrolün varil fiyatının %20 civarında değer kaybıyla güne başladığını, şu anda %13 kayıpla devam ettiğini ve kalıcı barış haberi gelirse 80 dolar seviyesinde destek beklediğini söyledi. Gümüşün altına kıyasla daha güçlü performans gösterdiğini, ons fiyatının 78 dolar, gram fiyatının 111 lira seviyesine yükseldiğini belirtti.

Son olarak, 15 günlük süreçte ateşkesin sahada gerçek karşılığını bulup bulmayacağının sorgulanacağını, piyasalarda dalgalanmanın devam edeceğini, ancak orta ve uzun vadede altın, gümüş, euro ve borsada yükseliş beklentisinin sürdüğünü vurguladı. Kısa vadeli dalgalanma ve orta-uzun vadeli yükseliş beklentisiyle, yatırımcıların Ortadoğu'dan gelecek haber akışlarına dikkat etmesi gerektiğini uyardı.