Ateşkes Kararı Memnuniyetle Karşılandı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, ABD ve İran arasındaki iki haftalık ateşkes kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bölgede ilan edilen geçici ateşkes kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Ateşkesin sahada tam anlamıyla uygulanması, kalıcı bir barış için önemli bir fırsat sunacaktır. Bu kritik süreçte üstlendiği yapıcı rolden dolayı kardeş Pakistan'ı takdir ediyor, Türkiye olarak bölgesel barış ve istikrara katkı sunan tüm girişimleri destekleyeceğimizi vurguluyoruz."