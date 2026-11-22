Ateşkese rağmen Cibaliya'da açılan ateşte 1 Filistinli yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
WAFA'ya göre İsrail askerlerinin ateşkese rağmen Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'da açtığı ateşte 1 Filistinli hayatını kaybetti, sabahtan bu yana ölen Filistinli sayısı 4'e yükseldi. İHA'larla Han Yunus'a düzenlenen saldırıda 2, Deyr el-Belah'ta ise 1 Filistinli ölmüştü.
İsrail askerlerinin, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya kentinde açtığı ateş sonucu 1 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.
İsrail ordusu, Gazze'deki saldırılarını bugün de sürdürdü. Gazze'nin güneyinde Han Yunus ile orta kesimindeki Deyr el-Belah kentlerinin ardından kuzeydeki Cibaliya da saldırıların hedefi oldu.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Cibaliya'da 1 Filistinli yaşamını yitirdi.
Böylece sabahtan bu yana düzenlenen saldırılarda ölen Filistinli sayısı 4'e yükseldi.
İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarıyla (İHA) Han Yunus'a düzenlenen saldırıda 2, Deyr el-Belah'ta ise 1 Filistinli hayatını kaybetmişti.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1675'e, yaralananların sayısı 6 bin 95'e yükseldi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlangıcından bu yana toplam can kaybı 74 bin 742'ye, yaralı sayısı ise 176 bin 227'ye ulaştı.
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