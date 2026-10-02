Ateşkese rağmen Han Yunus'ta İHA polis çadırını vurdu, 1 polis öldü, 3 yaralı

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda 1 polis yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Gazze Emniyet Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı (İHA), Han Yunus'un Mevasi bölgesinde polislerin bulunduğu bir çadırı hedef aldı.

Saldırıda 1 polis memuru yaşamını yitirirken, 1'i polis 3 kişi yaralandı.

Öte yandan Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlenen İsrail saldırılarında ağır yaralanan bir Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1439 kişi yaşamını yitirirken 5 bin 52 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı 74 bin 40'a, yaralı sayısı 175 bin 168'e yükseldi.