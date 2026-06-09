Atıcılık Federasyonu Başkanı Edirne\'de

Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya, Edirne'de ziyaretlerde bulundu.

Kocakaya, ilk olarak Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Edirne'de havalı silahlar branşının faaliyete geçirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar ve planlamalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Programına Uzunköprü'de devam eden Kocakaya, Kaymakam Muammer Köken, İl Temsilcisi Halit Orhan Aras ve kulüp başkanları ile bir araya gelerek Uzunköprü Plak Atışları Poligonu'nda inceleme yaptı.