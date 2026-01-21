Tepebaşı'nda Hayata Geçirilen "Kadınlar Üretiyor, Çocuklar Gülümsüyor" Projesinde Sona Gelindi - Son Dakika
Tepebaşı'nda Hayata Geçirilen "Kadınlar Üretiyor, Çocuklar Gülümsüyor" Projesinde Sona Gelindi

21.01.2026 14:33  Güncelleme: 15:45
Tepebaşı Belediyesi'nin öncülüğünde hayata geçirilen 'Kadınlar Üretiyor, Çocuklar Gülümsüyor' projesinde, atık tekstil ürünleri geri dönüştürülerek 720 ürün üretildi. Üretilen ürünler, gönüllü kadınlar ve sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacak.

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı İklim Sözcüleri'nin fikir öncülüğünde hayata geçirilen "Kadınlar Üretiyor, Çocuklar Gülümsüyor-Atık Tekstillerden Sosyal Faydaya" projesinde son aşamaya gelindi. Tepebaşı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen projede, atık tekstil ürünleri ileri dönüştürülerek çocuklara yönelik yaklaşık 720 ürün üretildi.

"Kadınlar Üretiyor, Çocuklar Gülümsüyor-Atık Tekstillerden Sosyal Faydaya" projesinde sona yaklaşıldı. Tepebaşı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinasyonunda; gönüllü kadınlar, iklim sözcüleri, yerel tekstil firmaları ve eğitim kurumlarının iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında atık tekstil ürünleri ileri dönüştürülerek çocuklara yönelik yaklaşık 720 ürün üretildi. Proje kapsamında atık tekstillerden çanta, kalemlik, bere gibi ürünler ortaya konurken, aralık ayında düzenlenen tanıtım, sergi ve kapanış etkinliği ile proje sürecinde elde edilen çıktılar paylaşıldı. Etkinlikte üretilen ürünler sergilenirken, projeye katkı sunan kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür belgeleri takdim edildi.

Üretilen ürünler çocuklara ulaştırılacak

Projenin son aşamasında üretilen ürünler, gönüllü kadınlar, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katkısıyla muhtarlıklara teslim edildi. Yapılan planlama doğrultusunda ürünlerin Şirintepe, Sütlüce, Yeşiltepe, Esentepe, Fevzi Çakmak, Gazipaşa, Şarhöyük, Zafer, Tunalı ve Ömerağa mahallelerinde çocuklara ulaştırılması hedefleniyor. Ziyaretler sırasında muhtarlara proje hakkında bilgi verilirken, kadın emeğini öne çıkaran ve çevresel farkındalık oluşturmayı amaçlayan çalışma mahalleler düzeyinde dayanışmayı güçlendirdi. Ürünlerin dijital ürün pasaportu ile etiketlenmesiyle hem üretim süreci kayıt altına alındı hem de çocuklara çevre bilinci kazandırılması amaçlandı.

