Atilla Dorsay, Beltaş Kitap Kafe'de Yeni Kitabını Tanıttı - Son Dakika
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Atilla Dorsay, Beltaş Kitap Kafe'de Yeni Kitabını Tanıttı

Atilla Dorsay, Beltaş Kitap Kafe\'de Yeni Kitabını Tanıttı

Beşiktaş Belediyesi'nin Beltaş Kitap Kafe'sinde düzenlenen etkinlikte, sinema eleştirmeni ve yazar Atilla Dorsay, yeni kitabı 'Benim Sevgili '6 Silahşörler'im' ile okurlarıyla buluştu. Dorsay, katılımcıların sorularını yanıtladı ve hayranları ile bir araya geldi.

29.09.2024 09:40  Güncelleme: 09:44
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(İSTANBUL)- Beşiktaş Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Beltaş Kitap Kafe'nin yeni sezonun açılışı, sinema eleştirmeni yazar Atilla Dorsay ile gerçekleştirildi. Dorsay, yeni kitabı "Benim Sevgili '6 Silahşörler'im" ile Beltaş Kitap Kafe'de düzenlenen söyleşide okurlarıyla bir araya geldi.

Beşiktaş Belediyesi, Beşiktaş sahilde bulunan Beltaş Kitap Kafe'de yazar, sanatçı ve şairleri ağırlamaya devam ediyor. İmza ve söyleşi günlerinde bu sezonun ilk konuğu, sinema yazarı Atilla Dorsay oldu. Yeni kitabı "Benim Sevgili '6 Silahşörler'im" ile okurlarıyla buluşan yazar Atilla Dorsay, söyleşi sonrası etkinliğe katılan okurların sorularını yanıtladı ve kitaplarını imzaladı.

"Okurlarınızla karşı karşıya gelmek bambaşka bir şey"

Konuşmasında etkinlikten keyif aldığını dile getiren Atilla Dorsay şunları söyledi:

"Çok güzel bir yerde, Beşiktaş'ta deniz kıyısında Boğaz'a karşı bakan bir kitap kafede, beni seven dostlarla bir araya geldik. Son kitabım, neredeyse 70'inci kitabım oluyor, ondan söz ettik. Burada başka birçok kitabım daha vardı; onlara ilgi yoğun olmadı, daha çok en son kitabıma oldu. Ama olsun, bu benim için çok önemli bir şey. Çok emek verdim bu kitap için. Sorular geldi, cevapladım, devamlı konuştuk. Aslında yazılarım, belli bir topluluğa, -oldukça aydın kesime, tüm ülkeye değil- hitap eden sanatseverlerden oluşuyor. Beni şimdi genç bir kuşak T24'te takip ediyor. On küsür senedir bir gazetede yazı yazmıyorum; T24 adlı bir internet sitesinde yazıyorum. Oradan beni izleyenler de beni tanımak istediler. Ama şunu kabul edelim: Gençlikten çok, belli bir yaş kesimi vardı. Hoş bir gün oldu, ilgi iyiydi. Dediğim gibi, okurlarınızla karşı karşıya gelmek bambaşka bir şey. Sonuç olarak, belli bir kesime sesleniyorsunuz. Ancak böyle yerlerde karşı karşıya geliyoruz. Bazen olumlu, bazen olumsuz tepkiler beni mutlu ediyor. Bu yüzden benim açımdan, bu çok mutlu verici bir öğleden sonra oldu. Hepsine ve bu organizasyonu yapan Beşiktaş Belediyesi'ne, Sayın Başkan Rıza Akpolat'a teşekkür ediyorum."

Etkinlik sonrası Belediye tarafından Atilla Dorsay adına Tema Vakfı'na bağışlanan fidan plaketi kendisine takdim edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Atilla Dorsay, Beltaş Kitap Kafe'de Yeni Kitabını Tanıttı - Son Dakika

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