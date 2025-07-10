Atina\'da ünlü gazetecinin yaşadığı binada patlayıcı düzenek buldu

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir gazetecinin yaşadığı binaya yerleştirilen patlayıcı düzenek, ekiplerce imha edildi.

GAZETECİNİN YAŞADIĞI BİNADA PATLAYICI DÜZENEK BULUNDU

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, ülkenin önde gelen gazetecilerinden Yannis Pretenteris'in yaşadığı binada bir poşet içine bırakılmış patlayıcı düzenek tespit edildi.

Yannis Pretenteris

İMHA EDİLDİ

Düzenek bomba imha ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi. Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis yaptığı yazılı açıklamada terör eylemini kınadı. Marinakis, "Düşünce ve basın özgürlükleri tartışılamaz." ifadesini kullandı.