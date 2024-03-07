Atina'da İsrailli holiganlar Filistin bayrağı taşıyan bir kişiyi yaraladı - Son Dakika
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Atina'da İsrailli holiganlar Filistin bayrağı taşıyan bir kişiyi yaraladı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, UEFA Avrupa Konferans Ligi kapsamında Maccabi Tel-Aviv futbol takımı taraftarları, elinde Filistin bayrağı taşıyan bir kişiye saldırdı. Saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Maccabi Tel-Aviv ile Olimpiakos futbol takımları bu akşam karşılaşacak.

07.03.2024 20:41
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Yunanistan'ın başkenti Atina'da İsrailli holiganların, elinde Filistin bayrağı taşıyan bir kişiyi yaraladığı bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, UEFA Avrupa Konferans Ligi kapsamında yapılacak mücadele için Atina'ya gelen Maccabi Tel-Aviv futbol takımı taraftarları, Sintagma Meydanı'nda toplu yürüyüşe geçti.

Holiganlar, yürüyüş sırasında elinde Filistin bayrağı taşıyan yabancı uyruklu kişiye saldırdı.

Saldırı sonucu yaralanan kişi, ambulansla hastaneye götürüldü.

Maccabi Tel-Aviv ile Olimpiakos futbol takımları bu akşam karşılaşacak.

Kaynak: AA

Yunanistan, Filistin, Uluslararası, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atina'da İsrailli holiganlar Filistin bayrağı taşıyan bir kişiyi yaraladı - Son Dakika

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