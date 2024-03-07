Atina'da İsrailli holiganlar Filistin bayrağı taşıyan bir kişiyi yaraladı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da İsrailli holiganların, elinde Filistin bayrağı taşıyan bir kişiyi yaraladığı bildirildi.
Yunan basınında yer alan haberlere göre, UEFA Avrupa Konferans Ligi kapsamında yapılacak mücadele için Atina'ya gelen Maccabi Tel-Aviv futbol takımı taraftarları, Sintagma Meydanı'nda toplu yürüyüşe geçti.
Holiganlar, yürüyüş sırasında elinde Filistin bayrağı taşıyan yabancı uyruklu kişiye saldırdı.
Saldırı sonucu yaralanan kişi, ambulansla hastaneye götürüldü.
Maccabi Tel-Aviv ile Olimpiakos futbol takımları bu akşam karşılaşacak.
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