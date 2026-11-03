Atina'da kasap, 150 dereceye ayarlanan soğutucuların internetini kesti - Son Dakika
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Atina'da kasap, 150 dereceye ayarlanan soğutucuların internetini kesti

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Atina'da bir kasap dükkanının sahibi, iş yerindeki soğutucuların sıcaklık ayarının 150 dereceye getirildiğini ve bunun bir siber saldırı olduğunu öne sürdü. İşletme sahibi, benzer bir durumla karşılaşmamak için Wi-Fi bağlantılı cihazların internetini kesti.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir kasap dükkanının sahibi, işletmesindeki soğutucuların siber saldırıya uğradığını öne sürdü.

Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'ye konuşan işletme sahibi Yorgos Bubas, sabah saat 04.00'te mesaiye başladıklarında soğutucularda sorun olduğunu fark ettiklerini söyledi.

Bubas, teknik servisin önce arıza şüphesiyle sorunu çözmeye çalıştığını belirterek, "İki saat sonra fark ettik ki siber saldırı gerçekleşmiş. Soğutucuların sıcaklık ayarı 150 dereceye getirilmişti." dedi.

Sorunun Wi-Fi bağlantısı bulunan soğutucularda yaşandığına dikkati çeken Bubas, benzer bir durumla yeniden karşılaşmamak için cihazların internet bağlantısını kestiklerini belirtti.

Aralarında Belçika, Lüksemburg, İsveç, Estonya, İrlanda, Hollanda ve Finlandiya'nın bulunduğu bazı Avrupa ülkelerindeki süpermarket zincirlerinin soğutucu ve dondurucu ünitelerinde sıcaklıkların aniden yükseldiği bildirilmişti.

Ülkelerde, olayların siber saldırı olup olmadığına ilişkin soruşturmalar başlatılmıştı.

Kaynak: AA
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