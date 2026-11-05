Atina'da öğrenciler eğitim bütçesi için yürüdü, öğretmenler 4 saat iş bıraktı - Son Dakika
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Atina'da öğrenciler eğitim bütçesi için yürüdü, öğretmenler 4 saat iş bıraktı

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Atina'da öğrenciler eğitime bütçeden daha fazla pay ayrılması talebiyle Parlamento binasına yürüdü. OLME'nin destek verdiği eylemde öğretmenler 4 saatlik iş bırakırken eylemciler okul binalarının yenilenmesini ve öğretmen sayısının artırılmasını istedi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da öğrenciler eğitime bütçeden daha fazla pay ayrılması talebiyle eylem yaptı.

Atina'nın merkezinde buluşan öğrenciler Sintagma Meydanı'ndaki Parlamento binasına yürüdü.

Eyleme Ortaöğretim Öğretmenleri Federasyonu (OLME) da destek verdi. Bu kapsamda, eyleme katılımın kolaylaştırılabilmesi için öğretmenler de 4 saatlik iş bırakma eylemi yaptı.

Eylemciler, eğitime ayrılan bütçenin yeterli olmadığına dikkati çekerek, okul binalarının elden geçirilmesini, sınıflardaki öğrenci sayısının azaltılmasını ve öğretmen sayısının artırılmasını istedi.

Hayat pahalılığına da işaret eden öğrenci ve öğretmenler, hükümetten eğitim alanında maddi desteği artırmasını talep etti.

Fransa'daki eylemlere de dikkati çeken eylemciler, sloganlarla Fransa başta olmak üzere Avrupa'daki öğrencilere destek verdiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA
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