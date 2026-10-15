Atina'da polisler 'Çıkmazdayız' sloganıyla maaş artışı için bakanlığa yürüdü

Atina'da polisler 'Çıkmazdayız' sloganıyla maaş artışı için bakanlığa yürüdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Atina'da farklı polis sendikalarının çağrısıyla polis okulu önünde toplanan polisler, maaş ve fazla mesai artışı talebiyle Vatandaşı Koruma Bakanlığına yürüdü. 'Çıkmazdayız' sloganıyla ekonomik sıkıntıya dikkat çeken polisler, ani tayinleri ve lojman sorunlarını dile getirdi.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da polisler maaşlarının artırılması talebiyle eylem gerçekleştirdi.
Yunanistan'daki farklı polis sendikalarının çağrısıyla başkent Atina'daki polis okulu önünde toplanan polisler, Emniyet Teşkilatının bağlı olduğu Vatandaşı Koruma Bakanlığına yürüdü.
Ülkenin farklı bölgelerinden gelen polisler "Çıkmazdayız" sloganıyla yaşadıkları ekonomik sıkıntıya dikkati çekerek gelirlerinde artış talep etti.
Fazla mesai ücretlerinde de artış talep eden polisler, eylemde ani tayinler, lojman programına dahil edilmeme gibi sorunları dile getirdi.
Kaynak: AA
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