Atina'da polisler 'Çıkmazdayız' sloganıyla maaş artışı için bakanlığa yürüdü

Yunanistan'ın başkenti Atina'da polisler maaşlarının artırılması talebiyle eylem gerçekleştirdi.

Yunanistan'daki farklı polis sendikalarının çağrısıyla başkent Atina'daki polis okulu önünde toplanan polisler, Emniyet Teşkilatının bağlı olduğu Vatandaşı Koruma Bakanlığına yürüdü.

Ülkenin farklı bölgelerinden gelen polisler "Çıkmazdayız" sloganıyla yaşadıkları ekonomik sıkıntıya dikkati çekerek gelirlerinde artış talep etti.

Fazla mesai ücretlerinde de artış talep eden polisler, eylemde ani tayinler, lojman programına dahil edilmeme gibi sorunları dile getirdi.