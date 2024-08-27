Atina'da su tasarrufu çağrısı

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Yunanistan'ın başkenti Atina'nın da dahil olduğu Attiki bölgesinden sorumlu Su ve Kanalizasyon İdaresi (EYDAP), barajlardaki su seviyesinin azalması nedeniyle halka su kullanımında tasarrufa yönelik tedbir çağrısında bulundu.

EYDAP'tan yapılan "Su Tasarrufu" başlıklı yazılı açıklamada, "küçük bir hareket büyük bir değişim getirebilir" sloganıyla su kullanımında tasarruf çağrısı yapıldı.

Son yıllarda ciddi bir kuraklık sorunu yaşandığına işaret edilen açıklamada, 2024'te artan hava sıcaklıkları ve yağış azlığı nedeniyle su kullanımında israfa karşı önlemler alınmasının gereklilik haline geldiği vurgulandı.

Attiki bölgesinde su kaynaklarında ciddi azalma yaşandığı belirtilen açıklamada, su tüketiminde ise 2024'ün ilk 6 ayında, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 8 ila 10'luk bir artış yaşandığı kaydedildi.

Açıklamada, EYDAP'ın da su tasarrufu kapsamında şehir şebeke suyu ağında düzenlemelere gittiğinin altı çizilerek, halkın da su kullanım alışkanlıklarını değiştirmesi istendi.

Banyo yaparken, diş fırçalarken ve tıraş olurken gerekmedikçe muslukların kapatılması, banyo süresinin 5 dakikayı aşmaması, küvetlerin doldurulmaması, su içerken gün boyu aynı bardağın kullanılması, yemek pişirirken küçük tencerenin tercih edilmesi, elde bulaşık yıkarken leğen kullanılması, meyve ve sebzelerin leğende yıkanması, sifonlara içi taş dolu pet şişeler konulması, çamaşır ve bulaşık makinelerinin iyice dolmadan çalıştırılmaması, çamaşır makinelerinde ön yıkama yapılmaması, araçların hortumla yıkanmaması, balkonlardaki çiçeklerin buharlaşmanın az olduğu akşam saatlerinde sulanması, klimalardan çıkan suyun çiçek sulama ve araç yıkama gibi işlerde tekrar kullanımının sağlanması, bahçelerin hortum yerine süpürgeyle temizlenmesi tavsiye edildi.