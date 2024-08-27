Atina'da su tasarrufu çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Atina'da su tasarrufu çağrısı

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın da dahil olduğu Attiki bölgesinden sorumlu Su ve Kanalizasyon İdaresi (EYDAP), barajlardaki su seviyesinin azalması nedeniyle halka su kullanımında tasarrufa yönelik tedbir çağrısında bulundu.

27.08.2024 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın da dahil olduğu Attiki bölgesinden sorumlu Su ve Kanalizasyon İdaresi (EYDAP), barajlardaki su seviyesinin azalması nedeniyle halka su kullanımında tasarrufa yönelik tedbir çağrısında bulundu.

EYDAP'tan yapılan "Su Tasarrufu" başlıklı yazılı açıklamada, "küçük bir hareket büyük bir değişim getirebilir" sloganıyla su kullanımında tasarruf çağrısı yapıldı.

Son yıllarda ciddi bir kuraklık sorunu yaşandığına işaret edilen açıklamada, 2024'te artan hava sıcaklıkları ve yağış azlığı nedeniyle su kullanımında israfa karşı önlemler alınmasının gereklilik haline geldiği vurgulandı.

Attiki bölgesinde su kaynaklarında ciddi azalma yaşandığı belirtilen açıklamada, su tüketiminde ise 2024'ün ilk 6 ayında, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 8 ila 10'luk bir artış yaşandığı kaydedildi.

Açıklamada, EYDAP'ın da su tasarrufu kapsamında şehir şebeke suyu ağında düzenlemelere gittiğinin altı çizilerek, halkın da su kullanım alışkanlıklarını değiştirmesi istendi.

Banyo yaparken, diş fırçalarken ve tıraş olurken gerekmedikçe muslukların kapatılması, banyo süresinin 5 dakikayı aşmaması, küvetlerin doldurulmaması, su içerken gün boyu aynı bardağın kullanılması, yemek pişirirken küçük tencerenin tercih edilmesi, elde bulaşık yıkarken leğen kullanılması, meyve ve sebzelerin leğende yıkanması, sifonlara içi taş dolu pet şişeler konulması, çamaşır ve bulaşık makinelerinin iyice dolmadan çalıştırılmaması, çamaşır makinelerinde ön yıkama yapılmaması, araçların hortumla yıkanmaması, balkonlardaki çiçeklerin buharlaşmanın az olduğu akşam saatlerinde sulanması, klimalardan çıkan suyun çiçek sulama ve araç yıkama gibi işlerde tekrar kullanımının sağlanması, bahçelerin hortum yerine süpürgeyle temizlenmesi tavsiye edildi.

Kaynak: AA

Yunanistan, Ekonomi, atina, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atina'da su tasarrufu çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:33 Bakanlıktan geri adım Güzellik merkezi ve kadın kuaförleri pazar günü çalışabilecek Bakanlıktan geri adım! Güzellik merkezi ve kadın kuaförleri pazar günü çalışabilecek
14:07 Erdoğan “Boğaz’ı peşkeş çektiler“ dedi, İmamoğlu’ndan yanıt geldi: İnsanların yüzde 90’ı buna inanmaz Erdoğan "Boğaz'ı peşkeş çektiler" dedi, İmamoğlu'ndan yanıt geldi: İnsanların yüzde 90'ı buna inanmaz
13:01 3 çocuğunu öldüren baba, boşanma aşamasındaki eşine “Sen büyük bir olayı duyacaksın“ demiş 3 çocuğunu öldüren baba, boşanma aşamasındaki eşine "Sen büyük bir olayı duyacaksın" demiş
10:55 İzmir’de baba 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu İzmir'de baba 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu
09:45 Yeni dönemde 8 büyük reform Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor Yeni dönemde 8 büyük reform! Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
07:58 İlk vakayı duyurdular bile ABD’de ’’Ölümcül Virüs’’ alarmı, tedavisi de yok İlk vakayı duyurdular bile! ABD'de ''Ölümcül Virüs'' alarmı, tedavisi de yok
07:44 Usta sanatçı Cihat Tamer’in oğlu hayatını kaybetti Usta sanatçı Cihat Tamer'in oğlu hayatını kaybetti
07:35 Aslan ölüm kalım maçında İşte Galatasaray-Young Boys karşılaşmasının muhtemel 11’leri Aslan ölüm kalım maçında! İşte Galatasaray-Young Boys karşılaşmasının muhtemel 11'leri
00:27 Mansur Yavaş’la ilgili paylaşımı nedeniyle Gülbin Tosun zorunlu izne çıkarıldı Mansur Yavaş'la ilgili paylaşımı nedeniyle Gülbin Tosun zorunlu izne çıkarıldı
22:53 Kimliğini vermeyen şahıs, polislere yumruk attı: 2 yaralı Kimliğini vermeyen şahıs, polislere yumruk attı: 2 yaralı
22:51 Şizofreni hastası genç ailesini bıçakladı: 4 yaralı Şizofreni hastası genç ailesini bıçakladı: 4 yaralı
22:15 İsrail işgal altındaki Gazze’de TRT kameramanını yaraladı İsrail işgal altındaki Gazze'de TRT kameramanını yaraladı
21:41 Özbekistan Hava Yolları’na ait yolcu uçağı Merzifon Havalimanı’na zorunlu iniş yaptı Özbekistan Hava Yolları'na ait yolcu uçağı Merzifon Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı
21:22 Erdoğan’ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı Erdoğan'ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi! Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2024 15:18:52. #1.12#
SON DAKİKA: Atina'da su tasarrufu çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement