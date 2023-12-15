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Atina, son 160 yılın en sıcak sonbaharını yaşadı - Son Dakika
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Atina, son 160 yılın en sıcak sonbaharını yaşadı

Atina, bu yıl eylül-kasım aylarında, hava durumu ölçümlerinin başladığı 19'uncu yüzyıl ortasından beri en sıcak sonbaharını yaşadı. Ortalama sıcaklıklar 21,7 olurken, gün içindeki en yüksek sıcaklıkların ortalaması 26,4, en düşük sıcaklıkların ortalaması ise 18,5 oldu. Ekim ve kasımda seyreden yüksek sıcaklıklar, bu yıl sonbahar sıcaklık ortalamasının son 160 yılın en sıcağı olmasına yol açtı.

Atina, son 160 yılın en sıcak sonbaharını yaşadı
15.12.2023 - 17:33,  Güncelleme: 17:35
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Yunanistan'ın başkenti Atina bu yıl son 160 yılın en sıcak sonbaharını yaşadı.

Araştırmacıların Atina Ulusal Gözlemevi için hazırladıkları rapora göre, Atina, bu yıl eylül-kasım aylarında, hava durumu ölçümlerinin başladığı 19'uncu yüzyıl ortasından beri en sıcak sonbaharını yaşadı.

Bu dönemde ortalama sıcaklıklar 21,7 olurken, gün içindeki en yüksek sıcaklıkların ortalaması 26,4, en düşük sıcaklıkların ortalaması ise 18,5 oldu.

Atina'da bu yılkine yakın en sıcak sonbaharlar 2019 ve 2012'de yaşanmıştı.

Ekim ve kasımda seyreden yüksek sıcaklıklar, bu yıl sonbahar sıcaklık ortalamasının son 160 yılın en sıcağı olmasına yol açtı.

Kaynak: AA
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