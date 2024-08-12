Atların zekasıyla ilgili yapılan araştırma

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Yapılan bir araştırma, atların düşünüldüğünden daha zeki olduğunu ortaya koydu.

İngiltere'deki Nottingham Trent Üniversitesi (NTU) araştırmacıları tarafından yürütülen çalışmada, 3 aşamalı bir oyuna dahil edilen 20 atın davranışları gözlemlendi.

Oyunun ilk aşamasında ödül karşılığında bir deste karta burunlarıyla dokunmaları beklenen atların, ikinci aşamada ise kartlara "dur ışığı kapalıyken" dokunmaları talimatı verildi.

İkinci aşamada ışığın açık ya da kapalı olmasını dikkate almadan kartlara dokunan atlara, oyunun son aşamasında ise kartlara "dur ışığı yanarken" dokunmaları halinde ceza olarak ödül verilmedi.

Araştırmacılar, bu cezanın eklenmesiyle birlikte atların davranışlarında hızlı bir değişim gözlemlediklerini belirtti.

Atların "yanlış yapmanın bedeli olduğunu fark ettiğini" tespit eden araştırmacılar, bundan kaçınmak amacıyla kurallara göre oynamayı öğrendiklerini belirtti.

Ceza alan atların, oyunun başından beri ışığın hareketine göre kartlara dokunmaları gerektiğini anladığını aktaran araştırmacılar, atların zekasının sanılandan daha gelişmiş olduğunu vurguladı.

Araştırmacılar, yanlış yapmalarının bir sonucu olmadığı sürece atların kurala bağlı kalmadıklarını gözlemledi.

Başaraştırmacı Louise Evans, "Cezayı uygulamaya koyduğumuzda atların performansında iyileşme bekliyorduk ancak iyileşmenin bu kadar hızlı ve dikkate değer olması bizi şaşırttı." ifadesini kullandı.

Araştırma, "Applied Animal Behaviour Science" dergisinde yayımlandı.