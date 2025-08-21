Atlı Polisler Ahlat'ta Devriye Gezdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Atlı Polisler Ahlat'ta Devriye Gezdi

Atlı Polisler Ahlat\'ta Devriye Gezdi
21.08.2025 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malazgirt Zaferi etkinlikleri için Bitlis'e gelen Atlı Polis Birliği, il merkezinde devriye yaptı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenecek Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ankara'dan gelen Atlı Polis Birliği, il merkezinde devriye görevi yaptı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi bünyesinde görev yapan Atlı Polis Birliği, etkinlikler dolayısıyla Bitlis'e geldi.

İl merkezindeki Gökmeydan'dan tarihi çarşı güzergahına kadar devriye gezen atlı polislere vatandaşlar ilgi gösterdi.

Atlı polislerle sohbet eden sakinleri, fotoğraf çekti, atları sevdi.

Atlı Polis Birliğinden Başpolis Memuru Mahmut Kılınç, AA muhabirine, Malazgirt Zaferi etkinlikleri kapsamında Bitlis Emniyet Müdürlüğünün talebi üzerine kente geldiklerini söyledi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan personelle bölgede bulunduklarını belirten Kılınç, şöyle konuştu:

"Şu anda Bitlis merkez, Tatvan ve Ahlat ilçelerinde vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için devriye görevimizi sürdürüyoruz. 22-26 Ağustos tarihleri arasında ise etkinlik alanında görev yapacağız. Vatandaşlarımız bizleri sokakta bir polis gücü olarak değil, kendi kültürlerinin bir simgesi olarak görüyor. Bu da Atlı Polis Teşkilatı olarak bizleri mutlu ediyor."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Malazgirt, Güvenlik, Politika, bitlis, Güncel, Ankara, Yaşam, Ahlat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atlı Polisler Ahlat'ta Devriye Gezdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı
Otopark ücreti kavgası kanlı bitti O anlar kamerada Otopark ücreti kavgası kanlı bitti! O anlar kamerada
Avukat Cem Duman, Ümitcan Uygun’un da avukatlığını yapmış Avukat Cem Duman, Ümitcan Uygun'un da avukatlığını yapmış
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
Serinlemek için göle giren 6 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti Serinlemek için göle giren 6 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti
Kayseri’de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı
İsrail, Filistin topraklarındaki işgalini genişletiyor İsrail, Filistin topraklarındaki işgalini genişletiyor
Galatasaray’ın yıldızı ülkeden gitti İşte yeni takımı Galatasaray'ın yıldızı ülkeden gitti! İşte yeni takımı
Maliye’den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor

13:26
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
13:03
Türk askeri Ukrayna’ya mı gidecek MSB’den iddialara yanıt
Türk askeri Ukrayna'ya mı gidecek? MSB'den iddialara yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 13:48:23. #7.11#
SON DAKİKA: Atlı Polisler Ahlat'ta Devriye Gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.