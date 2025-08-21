Atlı Polisler Ahlat\'ta Devriye Gezdi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenecek Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ankara'dan gelen Atlı Polis Birliği, il merkezinde devriye görevi yaptı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi bünyesinde görev yapan Atlı Polis Birliği, etkinlikler dolayısıyla Bitlis'e geldi.

İl merkezindeki Gökmeydan'dan tarihi çarşı güzergahına kadar devriye gezen atlı polislere vatandaşlar ilgi gösterdi.

Atlı polislerle sohbet eden sakinleri, fotoğraf çekti, atları sevdi.

Atlı Polis Birliğinden Başpolis Memuru Mahmut Kılınç, AA muhabirine, Malazgirt Zaferi etkinlikleri kapsamında Bitlis Emniyet Müdürlüğünün talebi üzerine kente geldiklerini söyledi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan personelle bölgede bulunduklarını belirten Kılınç, şöyle konuştu:

"Şu anda Bitlis merkez, Tatvan ve Ahlat ilçelerinde vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için devriye görevimizi sürdürüyoruz. 22-26 Ağustos tarihleri arasında ise etkinlik alanında görev yapacağız. Vatandaşlarımız bizleri sokakta bir polis gücü olarak değil, kendi kültürlerinin bir simgesi olarak görüyor. Bu da Atlı Polis Teşkilatı olarak bizleri mutlu ediyor."