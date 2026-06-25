ATM'de Bulunan 40 Bin TL Sahibini Bekliyor - Son Dakika
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ATM'de Bulunan 40 Bin TL Sahibini Bekliyor

ATM\'de Bulunan 40 Bin TL Sahibini Bekliyor
25.06.2026 21:53
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İncirliova'da Aydoğan Esen ve arkadaşı, ATM'de buldukları 40 bin TL'yi muhtara teslim etti.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde işlem yapmak için gittikleri ATM'nin para haznesinde sıkışmış 40 bin TL bulan Aydoğan Esen ve arkadaşı, aldıkları parayı sahibinin bulunması için mahalle muhtarına teslim etti.

İncirliova ilçesinde Aydoğan Esen, arkadaşı Tugay Özcan ile birlikte saat 14.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir bankanın ATM'sine giderek para çekmek istedi. Bu esnada ATM'nin para haznesine sıkışmış bir miktar para olduğunu gören Esen, arkadaşı ile birlikte saydıkları paranın 40 bin TL olduğunu tespit etmelerinin ardından, gerçek sahibinin bulunması için parayı Acarlar Mahalle Muhtarı Kemal Karabulut'a teslim etti.

Paranın kime ait olduğunu bilmediklerini belirten Esen, tek amaçlarının gerçek sahibine ulaşmasını sağlamak olduğunu söylerken, Acarlar Mahalle Muhtarı Kemal Karabulut ise teslim edilen paranın güvenli bir şekilde muhafaza edildiğini, banka yetkilileriyle görüşüp paranın sahibini tespit etmeye çalışacaklarını ifade etti.

Paranın yarın muhtar ve bulan kişilerce banka yetkililerine teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Yerel Yönetim, 3. Sayfa, Ekonomi, Aydoğan, Güncel, Yaşam, ATM, Son Dakika

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