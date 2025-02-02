Atmacayı Yakalayan Güvercinsever

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Güvercinlerini parçalayan atmacayı yakalayıp besledikten sonra doğaya saldı

2 güvercinini parçalayan atmacayı, internetten izleyip kurduğu düzenekle yakaladı

Yüzleri gülümseten Doğan Atılgan: "Atmacaya da gözümüz gibi baktık, yemini verdik"

HATAY - Hatay'da güvercinlerine saldırdığı için yakalamak için internetten izleyerek düzenek kuran Doğan Atılgan'ın atmacaya karşı kazandığı zafer mutluluğu gülümsetti.

Dörtyol ilçesi Yeniyurt Mahallesinde yaşayan Doğan Atılgan, beslediği 20 güvercinden ikisinin atmaca tarafından telef edildiğini görünce atmacaya karşı adeta savaş başlattı. Atılgan, internetten izlediği videodaki gibi kümesinin içerisine düzenek kurdu ve atmacayı yakalamayı başardı. Atmacayı yakalama anında yaşadığı mutluluğu kayda aldıran Atılgan'ın o anları gülümsetti. Hayvanlara karşı merhameti olduğunu dile getiren 2 güvercinini telef eden atmacayı elleriyle besleyen Atılgan, hayvanı kümesinden 25 kilometre uzakta doğaya bıraktı.

"Atmacaya da gözümüz gibi bakıp yemini verdik"

Kurduğu düzenekle atmacayı yakalayan 49 yaşındaki Doğan Atılgan, "İki tane değerli kuşum gidince amacımız kuşu buradan uzaklaştırmak oldu. Ben de çiftçiyim hayvan sever olarak bunların doğasını da biliyorum bundan dolayı ne yapabiliriz diye düşündüm. Biz bunu öldürmeden nasıl yakalayabiliriz diye bir plan yaptım. Bu görmüş olduğunuz kasayı daha önce video da izlenmiştim içine canlı hayvan bırakıyorum tuzak olarak. Atmacayı yakaladık, güvercinleri kurtardık. Atmacaya da gözümüz gibi baktık" dedi.