ATO, TESK, ve TŞOF başkanlarından "19 Mayıs" mesajı - Son Dakika
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ATO, TESK, ve TŞOF başkanlarından "19 Mayıs" mesajı

ATO, TESK, ve TŞOF başkanlarından "19 Mayıs" mesajı

Ankara Ticaret Odası (ATO), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) başkanları, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı"nı yayımladıkları mesajlarla kutladılar.

18.05.2024 13:56
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Ankara Ticaret Odası (ATO), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) başkanları, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı"nı yayımladıkları mesajlarla kutladılar.

ATO Başkanı Gürsel Baran, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak bağımsızlık meşalesini yaktığını ve Milli Mücadele'yi fiilen başlattığını hatırlattı.

Kahramanlık destanlarıyla dolu istiklal mücadelesinin başlangıcı ve Cumhuriyet'in kuruluşuna giden yolda atılan ilk adımın tarihinin 19 Mayıs olduğunu belirten Baran, bu tarihin Türk milletinin azminin ve bağımsızlık tutkusunun simgesi haline geldiğini bildirdi.

Baran, şunları kaydetti:

"Gençlere, 'Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, O'nu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz.' diyerek seslenen Büyük Önder Atatürk, bu önemli günü Türk gençlerine armağan ve ülkemizin geleceğini de onlara emanet etmiştir. Güçlü yarınlarımız dün olduğu gibi bugün de istiklal bilinciyle yetişmiş gençlerimiz tarafından inşa ediliyor."

Dünyadaki gelişmeleri takip ederek bilimde, teknolojide, ekonomide, yatırımda, girişimcilikte, sanatta, sporda ülkeyi hep daha ileriye taşıma gayretinde olan gençlerin ülkenin en büyük gücü olduğuna işaret eden Baran, iş dünyası olarak gençlerin, genç girişimcilerin ülkeyi daha ilerilere taşıyarak gelecek nesillere devredeceğine olan inancın tam olduğunu bildirdi.

Baran, "Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını ve bu vatan için toprağa düşen şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor; birlik, beraberlik ve coşkuyla kutlayacağımız nice bayramlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Atatürk, Cumhuriyet'in ilkelerini gençliğe emanet etmiştir"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de 19 Mayıs'ın Türk milleti için hem bağımsızlık mücadelesinin başlangıcı hem de çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşu açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak bağımsızlık meşalesini yaktığı söz konusu günün Türk milletinin Milli Mücadele'yi kazanması yolundaki ilk adım olduğunu hatırlatan Palandöken, 19 Mayıs'ın sadece bir bayram değil, aynı zamanda geleceğe olan umudu ve inancı ifade eden özel bir gün olduğunu bildirdi.

Palandöken, 19 Mayıs'ın Türk milletinin gurur kaynağı olduğu kadar dünyada işgale uğramış tüm milletlere örnek olan bir bağımsızlık hareketi de olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Atatürk, 19 Mayıs'ı gençlere armağan ederek Türkiye'nin modern bir ulus olarak ilerlemesi için Cumhuriyet'in ilkelerini gençliğe emanet etmiştir. Gençliğe emanet edilen bu ilkeler, milli birlik ve beraberliğimizin korunması, demokrasinin güçlenmesi ve ülkenin kalkınması için önemli bir rol oynar. Bu duygu ve düşüncelerle, 19 Mayıs'ın 105. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, milli mücadelemizin eşsiz kahramanlarını ve geçmişten günümüze kadar bu vatan ve bayrak için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyorum. Türk gençliğinin Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."

"Gençlerimiz, aydınlık yarınlarımızın mimarlarıdır"

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın da 19 Mayıs'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin gençlik ve gelecek vadeden enerjisini temsil eden önemli bir dönüm noktası olduğuna işaret etti.

Bu anlamlı günün milletin bağımsızlık ve özgürlük tutkusunun sembolü olduğunu belirten Apaydın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının azim ve kararlılığıyla kazanılan destansı zaferin, milletin birlik ve beraberlik ruhunu en güçlü şekilde ortaya koyduğunu bildirdi.

Apaydın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak bağımsızlık ateşini yakmasıyla başlayan bu yolculuğun gençlik ruhunun ve azminin timsali olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Gençlerimiz; bir milletin geleceği, ülkemizin teminatı, aydınlık yarınlarımızın mimarlarıdır. 19 Mayıs ruhu gençlerimize öz güven aşılar, onları geleceğe umutla bakmaya teşvik eder. Bu önemli gün, gençlerimizin sorumluluklarını kavramaları ve ülkelerine olan bağlılıklarını pekiştirmeleri için bir fırsattır. Bu vesile ile tüm şoför esnafı camiası adına gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız için mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle anıyorum."

Kaynak: AA

Türkiye Şoförler Ve Otomobilciler Federasyonu, Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu, Ankara Ticaret Odası, Gençlik, Türkiye, Spor, Tesk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ATO, TESK, ve TŞOF başkanlarından '19 Mayıs' mesajı - Son Dakika

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