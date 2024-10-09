ATSO 142. Yıl Ödülleri Töreni

Güncel

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) 142. Yıl Vergi ve Ali Bahar Özel Ödülleri, törenle sahiplerine verildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katılımıyla Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 142. Yıl Vergi ve Ali Bahar Özel Ödülleri" töreni düzenlendi.

ATSO Konferans Salonunda gerçekleştiren tören, Kemer Belediyesi Gençlik Orkestrası ve Antalya Üstün Kent Orkestrası'nın, tekne kazasında hayatını kaybeden eski ATSO Başkanı Ali Bahar'ın sevdiği şarkıların yer aldığı konserle başladı.

Vali Hulusi Şahin, yaptığı konuşmada, Antalya'da 2002'de görev yapan Vali'nin yazdığı mektubu, Cumhuriyet'in 100. yılının Antalya Valisi olarak birkaç ay önce aldığını söyledi.

Mektupta, "Sayın Valim, biz Antalya'yı 20 yıl sonrası için şöyle hayal ediyoruz. Tarımı böyle ticareti şöyle siyaseti böyle sanayiyi şu şekilde, turizmi de böyle. İnşallah o noktaya gelmişizdir." ifadelerinin yer aldığını anlatan Şahin, Türkiye'nin o Vali'nin o dönem hayallerinin çok üzerinde rakamlara ulaştığını vurguladı.

Antalya'nın o Vali'nin hayalinin çok ötesine çıktığına dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

"Türkiye müthiş bir ülke, hayallerinizin de üzerinde başarılar elde eden ve büyümesini dev adımlarla yapan bir ülke. Antalya bunun en dinamik unsurlarından biri. Kendimizi küçümsemeyelim. Gelecek bizimdir, gelecek bu büyük milletindir. Gelecek 'Türkiye Yüzyılı'yla bizim olacaktır. Yeter ki birliğimizi ve benliğimizi bozmayalım."

" İsrail'in saldırganlığı sonucunda bölgemizde gerilim arttı"

AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu da birlik ve beraberliğin ekonomik gelişme kadar ülkenin istikrarı bakımından da önemli olduğunu söyledi.

Kuzeyde Rusya- Ukrayna savaşının halen sürdüğünü anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Güneyimizde İsrail'in vahşeti, soykırım ve savaş suçu halen devam ediyor ve genişliyor. Tüm bu krizler, terör diğer istikrarsızlıklar, çatışmalar ki dünyadaki çatışmaların yüzde 60'ı bizim etrafımızda. Bunlara rağmen ülkemiz bir istikrar adası olarak yoluna devam ediyor ve İsrail'in bu saldırganlığı sonucunda da bölgemizde gerilim arttı. Böyle bir dönemde dün bakanlarımızın sunumunu da dinledik. Ülkemizde sağduyunun hakim olması ve özellikle de siyasi partiler arasında da bir yumuşamanın olması ülkemizin hayrınadır. Yatırım yapmak isteyen iş insanlarımıza da umut vermektedir. İnşallah bu zorlu günlerden de hep beraber çıkacağız."

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, işbirliği içinde kenti daha ileriye taşımak için çalıştıklarını belirterek, gelişen sanayi altyapısı, modern ulaşım projeleri ve çevre dostu şehir planlamalarıyla Antalya'yı geleceğe hazırladıklarını vurguladı.

ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman da bu yılki törenin odaları için hem büyük bir gurur hem de derin hüzünle dolu olduğunu söyledi.

Vefat eden Ali Bahar'ı anarken onun vizyonu ve liderliğini her zaman saygıyla yad edeceklerini aktaran Hacısüleyman, "Antalya, Türkiye ekonomisinin en önemli çarklarından biridir. Tarımsal üretimde, sanayide, AR-GE'de, teknolojide ve turizmin her alanında güçlü bir şekilde büyümeye devam etmektedir." dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, ATSO 142. Yıl Vergi ve Ali Bahar Özel Ödüllerini sahiplerine verdi.