Attal'dan Avrupa Birleşik Devletleri çağrısı, tüm ülkelerde referandum teklifi - Son Dakika
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Attal'dan Avrupa Birleşik Devletleri çağrısı, tüm ülkelerde referandum teklifi

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Fransa'da merkez sağcı Rönesans Partisinin 2027 cumhurbaşkanı adayı Gabriel Attal, Avrupa Birleşik Devletleri'nin kurulması çağrısında bulundu. Attal, projenin parçası olacak tüm devletlerde eş zamanlı referandum düzenlanmesini teklif etti.

Fransa'da merkez sağcı Rönesans Partisinin 2027 cumhurbaşkanı seçimleri için adayı Gabriel Attal, "Avrupa Birleşik Devletleri"nin kurulması çağrısında bulundu.

Attal, gelecek yıl düzenlenecek seçimler kapsamında ülkedeki gezilerine devam ediyor.

Eski Başbakan Attal, dün Reims kentinde düzenlediği mitingde, 27 üye devletten oluşan Avrupa Birliği'nin (AB) sınırlarına ulaştığını kaydetti.

Attal, mevcut sistemle daha ileri gidemeyeceklerini vurgulayarak, kendi neslinin Avrupa'nın çöküşünü görmeye mahkum olmasını reddettiğini söyledi.

"Benim kuşağımın, Avrupa'nın ABD'nin 51. devleti veya 24. Çin eyaleti haline geldiğini görmesini istemiyorum" diyen Attal, Avrupa'yı her yerde çöküşe sürükleyen ulusalcıların pençelerinden kurtarmanın zamanının geldiğini değerlendirdi.

"Tek bir devletin kurulmasını teklif etmiyorum"

Attal, "Benim kuşağımın en büyük görevinin Avrupa hayalini tamamlamak ve Avrupa Birleşik Devletleri'ni hayata geçirmek olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullanarak, bu projeyi hayata geçirme çağrısında bulundu.

Projeyi hayata geçirmek için "Avrupa Birleşik Devletleri"nin parçası olacak tüm devletlerde eş zamanlı referandum düzenlenmesini teklif ettiğini belirten Attal, "Tek bir devletin kurulmasını teklif etmiyorum tabii ki." dedi.

Attal, öncelikle proje kapsamında bir grup Avrupa ülkesinden oluşan sağlam bir çekirdek grubun ekonomi ve ekoloji konusunda birleşmesini istediğini belirterek, proje hayata geçirilirse, devletlerin egemenlik yetkilerini, kendi dillerini, kurumlarını koruyacaklarını kaydetti.

Gabriel Attal, teklif ettiği "Avrupa Birleşik Devletleri" bünyesinde "ekonomik sınırların" tamamen kaldırılmasını istediğini belirtti.

Fransa'da cumhurbaşkanı seçimlerinin ilk turu 18 Nisan, ikinci turu ise 2 Mayıs 2027'de yapılacak.

Kaynak: AA
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