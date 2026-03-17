Attila İlhan Edebiyat Ödülleri Başvuruları Başladı

17.03.2026 13:58
11. Attila İlhan Edebiyat Ödülleri için başvurular 25 Haziran'a kadar alınacak.

Attila İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen "11. Attila İlhan Edebiyat Ödülleri" için başvurular başladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınlarının desteğiyle düzenlenen yarışmaya başvurular 25 Haziran'a kadar alınacak.

Şair, romancı, düşünür, gazeteci, senarist ve eleştirmen Attila İlhan'ın düşüncelerini yaşatma misyonuyla düzenlenen yarışmaya, şiir ve roman alanlarında 2025'te ilk baskısı yapılan kitaplarla başvuru yapılabiliyor. Senaryo kategorisinde ise herhangi tarih kısıtlaması bulunmuyor.

Onursal başkanlığı Doğan Hızlan tarafından üstlenilen yarışmada, "Attila İlhan Edebiyat Ödülü", "Vakıf Özel Teşvik Ödülü" ve "Attila İlhan Senaryo Ödülü" verilecek.

Yarışmanın seçici kurulları, "Roman" dalında Mehmet Eroğlu, Faruk Şüyün, Seval Şahin, Handan Coşgun ve Ali Cem İlhan, "Şiir" dalında Metin Celal, Ali Ural, Adnan Özer, Tuğrul Tanyol ve Prof. Dr. Yakup Çelik, "Senaryo" dalında ise Biket İlhan, Canan Gerede, Elçin Hanbay Kaya, Esra Even ve Prof. Dr. Oğuz Makal'dan oluşuyor.

Adayların imzalı bir yazı, öz geçmiş ve vakıf sitesinden doldurulacak katılım formuyla birlikte 10 kitabını, 25 Haziran'a kadar vakfa teslim etmesi gerekiyor.

Başvurularla ilgili detaylı bilgilere vakfın internet sitesinden ulaşılabilir.

Kaynak: AA

