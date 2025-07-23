ATV Devrildi, 2 Yaralı

Sinop'un Türkeli ilçesinde ATV aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Niyazi Kaya'nın kullandığı ATV, ilçe merkezi Tümerkan Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Zülal Nur Tekin yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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