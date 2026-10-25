Aubervilliers'da terör kurbanı Wangi için yüzlerce kişi sessiz yürüdü - Son Dakika
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Aubervilliers'da terör kurbanı Wangi için yüzlerce kişi sessiz yürüdü

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Fransa'da 23 Ekim'deki terör saldırısında ölen Kongo asıllı Fransız Pengo Bossio Wangi için Aubervilliers'ta yüzlerce kişi toplandı. Belediye Başkanı Sofienne Karroumi'nin konuşmasının ardından bir dakikalık saygı duruşu yapıldı ve kalabalık sessiz yürüdü.

Fransa'da bu hafta düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden Kongo asıllı Fransız Pengo Bossio Wangi için Aubervilliers kentinde anma yürüyüşü yapıldı.

Fransa'da 23 Ekim'deki terör saldırısında ölen Wangi için başkent Paris'in banliyösü Aubervilliers belediye binasının önünde yüzlerce kişi bir araya geldi.

Aubervilliers Belediye Başkanı Sofienne Karroumi, burada basına yaptığı konuşmada, "Irkçılığa karşı asla başımızı eğmeyeceğiz." dedi.

Karroumi, Aubervilliers ve banliyölerde yaşayanların asla var oldukları için "özür dilemeyeceğine" işaret ederek, "Burada, yuvamızdayız ve bundan gurur duyuyoruz. Bizi bölmeye çalışanlara karşı mücadelemizi kazanacağız." ifadesini kullandı.

Birkaç dakika sonra sükunet ve hüzün içinde yürüyeceklerini belirten Karroumi, yaşanan bu haksızlığa karşı ayrıca bir tür öfke de duyduklarını dile getirdi.

Karroumi'nin konuşmasının ardından Wangi'nin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Ellerinde "Huzur içinde uyu. Daima kalbimizde olacaksın" yazılı pankart taşıyan vatandaşlar, Wangi'nin anısına kentte sessiz bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Yürüyüşe Saint-Denis ve Pierrefitte-sur-Seine Belediye Başkanı Bally Bagayoko dahil farklı siyasetçiler de katıldı.

Hayatını kaybeden 26 yaşındaki Wangi'nin üye olduğu Karma Dövüş Sanatları (MMA) kulübü, Aubervilliers kentinde yer alıyor.

Süreç

Trappes ve komşu kenti La Verriere'de, 23 Ekim'de bir kişi, bulunduğu araçtan etraftakilere ateş açmıştı.

Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, aralarında 12 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu 5 kişi ağır yaralanmıştı.

39 yaşındaki saldırgan Kevin T olay yerinde gözaltına alınmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, saldırının ırkçı nitelikte bir terör saldırısı olduğunu duyurmuştu.

Şüpheli Kevin T hakkındaki gözaltı kararı, psikolojik durumunun incelenmesi gerekçesiyle kaldırılmıştı.

Kevin T, Paris Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki psikiyatri kliniğine nakledilmişti.

Kaynak: AA
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