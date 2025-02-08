AUKUS: ABD Denizaltıları Zamanında Göndermeyi Hedefliyor

Güncel

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, AUKUS ( Avustralya, İngiltere ve ABD arasındaki nükleer denizaltı ittifakı) kapsamında Avustralya'ya 2030'ların başında teslim edilmesi planlanan denizaltıları zamanında gönderileceğini umduğunu söyledi.

ABC News'un haberine göre, Hegseth, Pentagon'da Avustralyalı mevkidaşı Richard Marles ile görüştü.

Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump'ın AUKUS'u desteklediğini kaydetti.

Trump'ın, ikilinin görüşmesi öncesi ABD'ye 500 milyon dolar ödeme yapan Avustralya hükümeti ile yapılan AUKUS ittifakını desteklediğini belirten Hegseth, 2030'ların başında teslim edilmesi planlanan denizaltıların zamanında gönderilmesini umduğunu bildirdi.

Pentagon'daki toplantı başlamadan önce Marles, "Trump yönetiminin ilk birkaç haftasında yarım milyar dolarlık ilk ödemeyi gerçekleştirebildiğimiz için gerçekten memnunuz." dedi.

Hegseth ise Marles ile "konuşacak çok şeyleri" olduğunu, özellikle de Hint-Pasifik bölgesindeki güvenlik sorunlarını ele alacaklarına işaret ederek, "Avustralya bu bölgede ve tüm dünyada ittifakımızın ön saflarında yer alıyor." ifadesini kullandı.

AUKUS denizaltı anlaşmasının, Avustralya'ya önümüzdeki 30 yıl içinde 368 milyar dolara mal olabileceği tahmin ediliyor.

AUKUS anlaşması

ABD ve İngiltere'nin teknoloji transferiyle Avustralya'nın nükleer enerjiyle çalışan denizaltı filosu oluşturmasını hedefleyen AUKUS anlaşması, 16 Eylül 2021'de imzalanmıştı.

3 ülkenin İngilizce isimlerinin kısaltmasından oluşan "AUKUS" adlı güvenlik anlaşması uyarınca Güney Avustralya eyaletinin başkenti Adelaide'deki tersanelerde nükleer enerjiyle çalışan en az 8 denizaltı inşa edilecek.

Anlaşmada Çin'in adı anılmasa da 3 ülkenin "artan bölgesel güvenlik endişelerine" yaptıkları vurgu, işbirliğinin Pekin'in bölgedeki askeri gücünü dengelemeye yönelik bir pakt olduğu yorumlarına yol açmıştı.