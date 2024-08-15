AUKUS Anlaşması Savunma Sanayi İhracatını Kolaylaştıracak

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Nükleer denizaltı teknolojisi alanında işbirliğini öngören AUKUS anlaşmasının tarafları olan Avustralya, ABD ve İngiltere, savunma sanayi ihracatını kolaylaştıracak yeni bir adım attı.

ABC News'un haberinde, Avustralya, ABD ve İngiltere'nin "savunma sanayi ticaretini kolaylaştırmak" amacıyla uygulanacak planın son aşamasına geldiği ve AUKUS ortakları ülkeler için bürokratik engellerin kaldırıldığı belirtildi.

ABD'den Avustralya'ya silah ihracatı kapsamındaki kuralların gelecek ay itibarıyla kaldırılacağı, 3 AUKUS ülkesinin askeri teknolojiyi de paylaşmayı hedeflediği ifade edildi.

Mevcut ABD Uluslararası Silah Ticareti Düzenlemelerinin (ITAR) 3 ülke arasındaki yakın işbirliği açısından bir engel olduğu ve 1 Eylül'de yürürlüğe girmesi beklenen yeni uygulamayla savunma alanındaki ihracatın artacağı ifade edildi.

Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, "Bu önemli düzenlemeler savunma ticareti ve işbirliğini devrim niteliğinde değiştirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, Avustralya, 12 Ağustos'ta ABD ve İngiltere ile nükleer denizaltı malzemelerinin ülkeye transferini ve bu alandaki gizli bilgi paylaşımını öngören bir anlaşma imzalamıştı.

AUKUS endişelere yol açtı

Avustralya, Ekim 2021'de ABD ve İngiltere ile nükleer denizaltı teknolojisi alanında işbirliğini öngören AUKUS anlaşmasını imzalamıştı.

AUKUS anlaşması, Avustralya'yı "nükleer güce ulaşmadan önce nükleer denizaltılara sahip ilk ülke" konumuna getirmesi nedeniyle gelecekte bölgedeki gerilimi artırabileceği endişesine yol açtı.

Nükleer teknolojinin, nükleer silahlı bir devletten silahsız bir devlete aktarılacak olması, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesine İlişkin Antlaşma'daki "boşluk" olarak değerlendirilirken, Avustralya'nın bu alanda emsal teşkil edeceğine inanılıyor.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, anlaşmaya getirilen eleştirilere karşılık, Çin'in bölgedeki askeri gücünü ciddi şekilde artırdığı ve bu yüzden de anlaşmanın gerekli olduğu savunmasını yapmıştı.

Eski Avustralya Başbakanı Paul Keating ise "AUKUS'un asıl amacı Avustralya üzerinde askeri kontrol oluşturmak. Sonunda ne olacak biliyor musunuz? Avustralya, ABD'nin 51'inci eyaleti haline gelecek." ifadesini kullanmıştı.