AURORA Konseri Müzikseverlerle Buluştu - Son Dakika
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AURORA Konseri Müzikseverlerle Buluştu

AURORA Konseri Müzikseverlerle Buluştu
09.06.2026 12:25
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Devlet Opera ve Balesi'nin düzenlediği festivalde, doğa ve insanı tema alan AURORA konseri sahne aldı.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali"nde, "AURORA" başlıklı konser müzikseverlerle buluştu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Devlet Çoksesli Korosu'nun ilgi gören sahne projelerinden biri olan konser, Devlet Çoksesli Korosu ile İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) işbirliğinde, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştirildi.

Adını kuzey ışıklarından alan programda, İsveç, Estonya, Letonya, Norveç ve ABD'den bestecilerin eserleri seslendirilirken, doğanın sesleri ve insanın içsel yolculuğu müzik aracılığıyla sahneye taşındı.

Konserde, besteciler Henriette Renie, Eriks Esenvalds, Raimund Tiguls, Eric Whitacre, Bodvar Moe ve Veljo Tormis'in eserlerinden oluşan seçki sunuldu.

Programın dikkati çeken bölümlerinden biri Esenvalds'un "Stars" adlı eseri oldu. Eserde cam bardak rezonansları kullanılarak, kuzey ışıklarını çağrıştıran sahne ve ışık tasarımı, konserin görsel anlatımına katkı sundu.

Veljo Tormis'in Kalevala geleneğinden beslenen "Curse Upon Iron" (Demire Lanet) adlı eseri ise Devlet Çoksesli Korosu tarafından Türkçe çevirisiyle seslendirildi. İnsanlığın savaş ve şiddetle ilişkisini sorgulayan eser, konserin öne çıkan bölümleri arasında yer aldı.

Eric Whitacre'ın "Cloudburst" adlı eseri de insan sesi, alkış ve beden ritimleriyle yağmur fırtınasının atmosferini sahneye taşıdı. İsveç halk ezgisi "Trilo" ise Bodvar Moe düzenlemesiyle yorumlandı.

Doğa ile insan arasındaki ilişkiyi farklı yönleriyle ele alan konser, arkaik seslerden çağdaş koro repertuvarına uzanan geniş bir müzikal yelpaze sundu.

Devlet Çoksesli Korosu Şefi Burak Onur Erdem yönetiminde gerçekleştirilen konserde piyanoda Gülce Sevgen, arpta İlayda Sezen, perküsyonda ise Miraç Biçer ve Mehmet Çınar Yılmaz görev aldı.

Kaynak: AA

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