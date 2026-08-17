Aziz Yıldırım Gençlerbirliği yenilgisi sonrası çıldırmış! İşte yaşananlar - Son Dakika
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Aziz Yıldırım Gençlerbirliği yenilgisi sonrası çıldırmış! İşte yaşananlar

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Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olması sarı-lacivertlilerde tepkiye neden oldu. Başkan Aziz Yıldırım, teknik direktör İsmail Kartal ve Oğuz Çetin ile görüşerek takımın mücadelesini eleştirdi.

İlk 4 resmi maçta alınan iyi sonuçlar Fenerbahçe'de hem Şampiyonlar Ligi'ne katılma hem de ligde şampiyon olma umutlarını artırmıştı. Ancak Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Gençlerbirliği karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyet sarı-lacivertli ekipte tedirginlik yarattı.

<a class='keyword-sd' href='/aziz-yildirim-2/' title='Aziz Yıldırım'>Aziz Yıldırım</a> Gençlerbirliği yenilgisi sonrası çıldırmış! İşte yaşananlar

Fenerbahçe'nin Ankara'daki mücadelede devre arasına 1-1 eşitlikle girmesinin ardından İsmail Kartal'ın soyunma odasında futbolcularını sert şekilde uyardığı belirtildi.

AZİZ YILDIRIM: BÖYLE OLMAZ

Posta'da yer alan habere göre karşılaşmanın ardından Başkan Aziz Yıldırım, İsmail Kartal ve Oğuz Çetin ile bir görüşme gerçekleştirdi. Yıldırım'ın, "Böyle olmaz. İlk yarım saat hariç takım savaşmıyor, çalışmıyor, koşmuyor. Böyle şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde vize gelmez" dediği aktarıldı.

Aziz Yıldırım Gençlerbirliği yenilgisi sonrası çıldırmış! İşte yaşananlar

"MÜCADELE ETMEYEN GİDER"

Maçın ardından İsmail Kartal ve Oğuz Çetin de futbolcularla kısa bir görüşme yaptı.

Kartal, oyuncularına, "Yönetim büyük fedakarlıklarla bu kadroyu toparladı. Büyük paralar harcandı. Bunun karşılığını bekliyor. Gençlerbirliği yenilgisinin telafisi olur. Çünkü lig uzun bir maraton. Ancak önümüzde telafisi olmayan iki Lyon maçı var. Şampiyonlar Ligi özleminin bitmesi lazım. Sizlerden bir an önce maça motive olmanızı istiyorum" ifadeleriyle seslenmişti.

LYON MAÇI İÇİN NET MESAJ

İsmail Kartal'ın Oğuz Çetin ile yaptığı görüşmede Lyon karşılaşmaları için de net ifadeler kullandığı öğrenildi. Kartal'ın, "Lyon maçında savaşan, koşan, turu isteyen bir takım göreceksiniz. Yavaş yavaş bu takımın iskeletini de oluşturacağız. Mücadele etmeyen bizimle olmayacak" dediği belirtildi.

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Son Dakika Fenerbahçe Aziz Yıldırım Gençlerbirliği yenilgisi sonrası çıldırmış! İşte yaşananlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • kacmazkadir748@gmail.com [email protected]:
    Aziz Yıldırım. sadece saha içinde değil saha dışında da mücadele etmelidir. yoksa şampiyonluk hayal olur 2 0 Yanıtla
  • Fikri Yılmaz Fikri Yılmaz:
    İsmail önce çıkardığı kadroya bakacak 1 0 Yanıtla
  • Turgut Yıldız Turgut Yıldız:
    Aziz Yıldırım futbol eskisi gibi değil. şimdi sahada savaşan ve hakemin penaltı olmayan pozisyonlara penaltı veren kazanıyor. 0 0 Yanıtla
  • Emre Acar Emre Acar:
    Fenerbahçe için o sene bu sene diyoruz kesin şampiyonlar ligine giderler gitsinlerde bi zahmet ama şampiyon yine olamazlar 0 0 Yanıtla
  • Müslüm Ayıkgöz Müslüm Ayıkgöz:
    İsmail Kartal dan teknik direktör olmaz bunu yazın bir yere sezon sonu İsmail Kartal ve aziz Başkan beraber gider demedi demeyin yaptıgı hamleler boş yanlış takım kurma hatalı futbol cü degişimi abi yol yakın ken yolla İsmail Kartal ı montella yı getir 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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