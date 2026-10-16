Auspicious Ark hastane gemisi Fildişi Sahili'ne ilk kez tıbbi hizmet için yanaştı

ABİDJAN, 16 Ekim (Xinhua) -- Fildişi Sahili'nin Abidjan kentine ulaşan Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'na ait Auspicious Ark (Uğurlu Gemi) adlı hastane gemisi, 14 Ekim 2026.

Auspicious Ark, dostluk ziyaretini gerçekleştirmek ve tıbbi hizmet sunmak üzere çarşamba günü Fildişi Sahili'nin ekonomi başkenti Abidjan'da limana yanaştı. Çin donanmasına ait bir hastane gemisi ilk kez Fildişi Sahili'ni ziyaret ediyor.

"2026 Uyum Misyonu" kapsamında görev yapan gemi, yerel saatle sabah 10.00 sularında Abidjan'a demir attı. (Fotoğraf: Yvan Sonh/Xinhua)