Austin ve Papa'dan Güvenlik Görüşmesi

Güncel

ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile dünyada artan güvenlik sorunlarını ele aldı.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamaya göre, Austin, Vatikan'da Papa Franciscus ile bir araya geldi.

Tarafların küresel güvenlik sorunlarına ilişkin ortak endişelerini paylaştığı görüşmede, çatışmalardan etkilenen bölgelerde barış ve istikrarın teşvik edilmesinin önemi vurgulandı.

Savaş ve çatışmalardan etkilenenlerin acılarını hafifletmek için işbirliğinin sürdürülmesi gerektiğini belirten ikili, küresel çatışmaların çözümünde diyalog ve uzlaşının önemine işaret etti.

Austin, Vatikan'ın çatışmalardan etkilenen sivillere yönelik insani yardım çabalarını takdir ederek, Papa'nın "en savunmasız durumdakilere" yönelik ahlaki liderliğini ve yorulmak bilmeyen savunuculuğunu övdü.