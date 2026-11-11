Avalanche, NYSE'nin tokenize hisse mutabakatı için seçtiği blok zinciri oldu - Son Dakika
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Avalanche, NYSE'nin tokenize hisse mutabakatı için seçtiği blok zinciri oldu

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Avalanche, NYSE\'nin tokenize hisse mutabakatı için seçtiği blok zinciri oldu
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NYSE, tokenize hisse senetlerinin işlem ve mutabakatını Avalanche blok zinciri üzerinden yürüteceğini açıkladı. Şirket, düzenleyici onayların ardından 7/24 çalışacak platform için AvaCloud üzerinden kendine özel bir Avalanche altyapısı kuracak.

İSTANBUL – New York Borsası (NYSE) pazartesi günü yaptığı açıklamada, yakında kullanıma sunulacak 7 gün 24 saat işlem platformunda tokenize edilmiş hisse senetlerinin mutabakatını yalnızca Avalanche blok zinciri üzerinden gerçekleştireceğini duyurdu.

NYSE'nin açıklamasına göre yeni platform, gerekli düzenleyici onayların alınmasının ardından yatırımcılara 7 gün 24 saat alım satım, takas ve mutabakat imkanı sunmayı hedefliyor.

'NYSE'YE ÖZEL BLOKZİNCİR ALTYAPISI KURULACAK'

Avalanche teknolojisini geliştiren Ava Labs'in CEO'su Emin Gün Sirer, "Yeni platformdaki işlemler, Avalanche'ın herkese açık ana ağı yerine NYSE'nin ihtiyaçlarına göre yapılandırılmış özel bir blokzincir üzerinde gerçekleştirilecek. Ava Labs'in kurumsal blokzincir hizmeti AvaCloud aracılığıyla oluşturulacak bu altyapı, ağ erişiminin ve katılımcıların kontrol edilmesine olanak sağlayacak. Platform, NYSE'nin mevcut Pillar işlem motorunu blokzincir tabanlı takas, mutabakat ve saklama sistemleriyle birleştirecek. Böylece 7/24 işlem yapılması, işlemlerin anında sonuçlandırılması ve stablecoin aracılığıyla fonlama sağlanması hedefleniyor. Ayrıca farklı blokzincirlerde ihraç edilen tokenize hisse senetlerinin de NYSE'nin Avalanche tabanlı altyapısıyla entegre edilmesi planlanıyor" dedi.

Sirer, "NYSE'nin Avalanche tercihi, yaklaşık bir yıldır devam eden teknik değerlendirme ve test sürecinin ardından geldi. Ava Labs Başkanı Charley Cooper, eylül ayında yaptığı açıklamada NYSE'nin Avalanche teknolojisini uzun süredir test ettiğini belirtmişti. ICE yöneticisi Michael Blaugrund ise Avalanche'ın şirketin teknik ve operasyonel gereksinimlerinin önemli bir bölümünü karşıladığını ifade etmişti" değerlendirmesinde bulundu.

Sirer, finansal piyasaların uzun yıllardır sınırlı işlem saatleri ve gecikmeli mutabakat sistemleriyle çalıştığını belirterek blokzincir teknolojisinin bu sınırlamaları ortadan kaldırabilecek altyapıyı sunduğunu ifade etti.

"NYSE'nin açıklamasının ardından Avalanche'ın yerel tokenı AVAX değer kazanırken, haberin yayımlandığı dönemde son 24 saatlik fiyat artışı yüzde 10'u aştı" diyen Sirer, "Öte yandan NYSE'nin bu hamlesi, Wall Street'te tokenize menkul kıymet altyapılarına yönelik rekabetin hızlandığı bir döneme denk geldi. Nasdaq, tokenize hisse senetlerinin küresel ölçekte erişilebilirliğini artırmak amacıyla Kraken'in ana şirketiyle iş birliği yürütürken, DTCC de özel blokzincir altyapıları üzerinden tokenizasyon hizmetleri geliştiriyor. ICE ve OKX'in de ayrı bir tokenize hisse senedi işlem platformu üzerinde çalışması, geleneksel finans kuruluşlarının blokzincir tabanlı piyasa altyapılarına yönelik yatırımlarının arttığını gösteriyor. NYSE'nin Avalanche tabanlı platformunun hayata geçirilmesi ise düzenleyici kurumların vereceği onaylara bağlı olacak" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: DHA
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