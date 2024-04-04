Utku Caner Çaykara, Avcılar Belediye Başkanlığı görevini devraldı

31 Mart yerel seçimlerinde Avcılar Belediye Başkanlığı'na seçilen Utku Caner Çaykara, görevi önceki dönem Belediye Başkanı Turan Hançerli'den devraldı. Çaykara, "Bizler Avcılar'da yaşadığımız başarıyı, İstanbul'da yaşadığımız başarıyı, Türkiye'de yaşadığımız başarıyı, 5 yıl boyunca taçlandıracağız" dedi.
Avcılar Belediye Başkanı Çaykara, mazbatasını İlçe Seçim Kurulu'ndan aldıktan sonra Avcılar Belediye Başkanlığı binasına geldi. Başkan Çaykara'yı Belediye binası önünde coşkulu bir kalabalık karşıladı. Kalabalığa kısa bir konuşma yapan Çaykara, daha sonra devir teslim töreni için Başkanlık makamına çıktı. Başkanlık makamında gerçekleşen törende Turan Hançerli, Çaykara'ya görevi devretti.
Devir teslim töreninde konuşan Avcılar Belediye Başkanı Çaykara, şunları söyledi:
"TÜRKİYE'DE YAŞADIĞIMIZ BAŞARIYI, 5 YIL BOYUNCA TAÇLANDIRACAĞIZ"
"31 Mart akşamı çıkan sonuçların aslında bizim için önemli bir anlamı var. 22 yılın sonunda vatandaşlarımız bize 'Artık Türkiye sosyal demokrat bir anlayışla yönetilmeli, hizmette insanlar ayrıştırmamalı' demiştir ve büyük bir sorumluluk yüklemiştir. Bizler Avcılar'da yaşadığımız başarıyı, İstanbul'da yaşadığımız başarıyı, Türkiye'de yaşadığımız başarıyı, 5 yıl boyunca taçlandıracağız. Vatandaşlarımızın önüne bir dahaki seçimlerde daha kıymetli hizmetler yaparak, hazır vaziyete çıkacağız. Hepinizin huzurunda beş yıl boyunca yaptığı hizmetlerden dolayı kıymetli Başkan'ıma teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak yarışı. Biz bir takımız, bir ekibiz. Bizler bu bayrağı ileriye taşıyacağız. Yolumuz açık olsun. İstanbul'un muhafızı Ekrem İmamoğlu Başkanı'mızla birlikte burada çok daha önümüz açık. Çok daha iyi hizmetler yapacağımız muhteşem bir döneme başlıyoruz. Sizleri mahçup etmeyeceğimiz bir 5 yıla başlıyoruz."
"BAŞKANIMIN HER DAİM YANINDA OLACAĞIM"
Turan Hançerli de "Beş yıl 450 bin nüfuslu Avcılar'a hizmet ettik. Çalışma arkadaşlarımın her birine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Onlarla birlikte inanıyorum ki Avcılar'a çok iyi hizmetler sunacaksınız. İnanıyorum ki sosyal demokrat bir anlayışla hiç kimseyi ayırmayan, eşitlikçi bir şekilde yöneteceksiniz. Avcılar mutlu olacak. Başkanımın her daim yanında olacağım, hayırlı olsun" diye konuştu.
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