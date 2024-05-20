Avcılar Belediyesi Mahalle Hizmet Seferberliği Denizköşkler Mahallesi\'nde

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(İSTANBUL) - Avcılar Belediyesi Mahalle Hizmet Seferberliği ekiplerinin son adresi Denizköşkler Mahallesi oldu.

Avcılar Belediyesi Mahalle Hizmet Seferberliği ekipleri, haftaya Denizköşkler Mahallesi'nde başladı. Yollarda, kaldırımlarda ve parklarda bakım ve onarım çalışmaları yapan ekipler boş arazilerdeki otları temizledi. Veterinerlik ekipleri de böcek ve haşerelere karşı ilaçlama yaptı. Zabıta ekipleri ise yaya yollarındaki işgallere müdahale etti.

Belediye Başkanı Utku Çaykara da çalışmaları yerinde takip etti. Çaykara, çalışmalara ilişkin "Tüm birimlerimizle beraber haftaya Denizköşkler Mahallesinde başladık. Ekiplerimizle birlikte mahallemizi sokak sokak dolaşıyor, tespit ettiğimiz sorunları çözüme kavuşturuyoruz. Kentimizde çözüme kavuşmayan tek bir sorun kalmayana kadar gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" dedi.