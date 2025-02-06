AVCILAR\'DA 85 YAŞINDAKİ KADINA ÇARPAN SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

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AVCILAR'da caddeye dönüş yapan sürücü kullandığı otomobille 85 yaşındaki kadına çarptı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, çarpan sürücü bir süre sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Denizköşkler Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobiliyle Ahmet Kaya Caddesi'nden Reşitpaşa Caddesi'ne dönüş yapan sürücü, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 85 yaşındaki kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşen kadın baş ve sırtından yaralandı. Otomobilin sürücüsü ise kazanın ardından inip bir süre izledi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazayı yapan otomobil sürücüsü ise aracına tekrar binerek uzaklaştı. Yaşlı kadının tedavisi hastanede devam ederken, yakınları, çarptıktan sonra olay yerinden uzaklaşan sürücüye tepki gösterdi.

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.