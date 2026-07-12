Avcılar'da 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.
Firuzköy Mahallesi Kerim Tekin Sokak'ta 4 katlı binanın çatı katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki daireye de sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, sokakta güvenlik önlemleri aldı.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede söndürülen yangın, dairelerde hasara neden oldu.
Son Dakika › Güncel › Avcılar'da Çatı Katında Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?