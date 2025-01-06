Avcılar'da Çatı Yangını

Avcılar'da 6 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkez Mahallesi Denizköşkler Caddesi'ndeki binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis binanın bulunduğu caddeyi araç trafiğine kapatırken, itfaiye görevlileri yangını söndürdü.
Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından cadde trafiğe açıldı.
Çatı katında hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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