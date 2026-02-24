Avcılar\'da Dronlu Uyuşturucu Operasyonu

AVCILAR'da, dron ile takip edilen uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında bazı şüphelileri takibe aldı. Dron ile takip edilen şüphelilere operasyon düzenlendi. Takip edilen bir otomobil ve alıcı, ekipler tarafından durdurularak arandı. Aramada bir miktar 'taş kokain', uyuşturucu satışından elde edilen para ve bu işte kullanılan cep telefonu bulundu. Şüpheliler C.B. ve A.Ö. gözaltına alındı.