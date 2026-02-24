Avcılar'da Dronlu Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avcılar'da Dronlu Uyuşturucu Operasyonu

Avcılar\'da Dronlu Uyuşturucu Operasyonu
24.02.2026 06:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'da dron ile takip edilen uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenlendi, 2 kişi gözaltına alındı.

AVCILAR'da, dron ile takip edilen uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında bazı şüphelileri takibe aldı. Dron ile takip edilen şüphelilere operasyon düzenlendi. Takip edilen bir otomobil ve alıcı, ekipler tarafından durdurularak arandı. Aramada bir miktar 'taş kokain', uyuşturucu satışından elde edilen para ve bu işte kullanılan cep telefonu bulundu. Şüpheliler C.B. ve A.Ö. gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Operasyon, Güvenlik, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avcılar'da Dronlu Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Kahramanmaraş’ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti
Hollanda’da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti Hollanda'da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

06:55
Kan gölüne dönen ülkede herkes El Mencho ile ilgili bu detayı konuşuyor
Kan gölüne dönen ülkede herkes El Mencho ile ilgili bu detayı konuşuyor
06:39
Komşuyu karıştıran esrarengiz mesaj Telefonlar aynı anda çaldı
Komşuyu karıştıran esrarengiz mesaj! Telefonlar aynı anda çaldı
06:11
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu Ölü sayısı 151’e yükseldi
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! Ölü sayısı 151'e yükseldi
01:18
ABD’de kriz Genelkurmay Başkanı’yla ilgili iddiayı Trump’a sordular
ABD'de kriz! Genelkurmay Başkanı'yla ilgili iddiayı Trump'a sordular
00:19
İçişleri Bakanlığı’nın ardından gözler şimdi Emniyet teşkilatında
İçişleri Bakanlığı'nın ardından gözler şimdi Emniyet teşkilatında
00:11
Böylesi görülmedi Fransa’dan Trump’ın dünürüne kriz çıkaracak kısıtlama
Böylesi görülmedi! Fransa'dan Trump'ın dünürüne kriz çıkaracak kısıtlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 07:23:16. #.0.4#
SON DAKİKA: Avcılar'da Dronlu Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.